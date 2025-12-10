Netflix: llegó el thriller más esperado de 2025 y va camino a ser el más visto del mundo

Observados es una película dirigida por Ishana Night Shyamalan y estrenada en 2024 en Estados Unidos. Se trata de un largometraje de misterio, terror y suspenso que tiene una duración de 1 hora y 41 minutos.

Según el crítico especializado Miguel Ángel Romero de Cinemanía, la película “brilla en la presentación de su puesta en escena”. De esta forma, el plato fuerte se halla en la presentación del personaje de Mina, interpretada por una sublime Dakota Fanning”.