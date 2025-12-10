La plataforma de series y películas de Netflix se renueva constantemente para ofrecer a los suscriptores nuevas producciones atrapantes. El 30 de noviembre de 2025, el gigante de la N roja lanzó Observados (The Watchers), protagonizada por Dakota Fanning.
Netflix: llegó el thriller más esperado de 2025 y va camino a ser el más visto del mundo
Dakota Fanning es la protagonista de este drama de suspenso y terror que arrasa entre las series y películas de Netflix
Observados es una película dirigida por Ishana Night Shyamalan y estrenada en 2024 en Estados Unidos. Se trata de un largometraje de misterio, terror y suspenso que tiene una duración de 1 hora y 41 minutos.
Según el crítico especializado Miguel Ángel Romero de Cinemanía, la película “brilla en la presentación de su puesta en escena”. De esta forma, el plato fuerte se halla en la presentación del personaje de Mina, interpretada por una sublime Dakota Fanning”.
Netflix: de qué trata la película Observados
La sinopsis oficial de la película Observados versa: “Cuando el auto de Mina se daña en medio del bosque, tres desconocidos la acogen en su búnker…, donde unas extrañas criaturas vigilarán cada uno de sus movimientos”.
La trama de Observados sigue a Mina (Dakota Fanning), una artista de 28 años que queda varada en un bosque en el oeste de Irlanda. Cuando encuentra refugio, sin saberlo, queda atrapada junto a tres extraños que son observados y acechados por misteriosas criaturas cada noche.
Netflix: tráiler de la película Observados
Reparto de Observados, la película de Netflix con Dakota Fanning
- Dakota Fanning (Mina/Lucy)
- Georgina Campbell (Ciara)
- Olwen Fouéré (Madeline)
- Oliver Finnegan (Daniel)
- Alistair Brammer (John)
- John Lynch (Kilmartin)
Dónde ver la película Observados, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Observados se puede ver en Netflix y HBO Max.
- Estados Unidos: la película Observados (The Watchers) se puede ver en HBO Max.
- España: la película Observados se puede ver en Netflix, HBO Max y Movistar Plus.