La película que sacude Netflix, se estrenó recién y tiene de todo para cerrar el año con broche de oro

Netflix: de qué trata la película Elvis

La sinopsis oficial sobre la película Elvis versa: “Elvis Presley descubre el mundo de la fama y la fortuna como el rey del rocanrol… mientras lucha por escapar del control de su controvertido representante”.

La película de Netflix explora la vida y la música de Elvis Presley (Austin Butler), y su complicada relación con su enigmático agente, el coronel Tom Parker (Tom Hanks).

La historia profundiza en la compleja dinámica entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto del panorama cultural en los Estados Unidos. En el centro de ese viaje se encuentra una de las personas más significativas e influyentes en la vida de Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

Netflix: tráiler de la película Elvis

Reparto de Elvis, película de Netflix

Austin Butler (Elvis Presley)

Tom Hanks (Coronel Tom Parker)

Olivia DeJonge (Priscilla)

Helen Thomson (Gladys Presley)

Richard Roxburgh (Vernon Presley)

Kelvin Harrison Jr. (B.B. King)

David Wenham (Hank Snow)

Kodi Smit-McPhee (Jimmie Rodgers Snow)

Luke Bracey (Jerry Schilling)

Dacre Montgomery (Steve Binder)

Leon Ford (Tom Diskin)

Dónde ver la película Elvis, según la zona geográfica