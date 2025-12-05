El 2 de diciembre de 2025, la plataforma de Netflix sumó una tremenda producción a su catálogo de series y películas nominadas a los Premios Oscar y ganadoras de los Globos de Oro. Para la crítica internacional, es brillante, ostentosa y, además, entretiene.
La película que sacude Netflix, se estrenó recién y tiene de todo para cerrar el año con broche de oro
Con un reparto de lujo, este drama fue nominado a 8 Premios Oscar y acaba de llegar al catálogo de series y películas de Netflix
Estamos hablando de la Elvis, una película australiana dirigida por Baz Luhrmann y basada en la vida y la música del reconocido Elvis Presley. Es considerada uno de los mejores biopics musicales, fue nominada a 8 Premios Oscar y Austin Butler, el protagonista, ganó un Globo de Oro a Mejor actor principal.
Elvis es un drama de 2022 que tiene una duración de 2 horas y 39 minutos. Como mencioamos anteriormente, la película ha sido aclamada por la crítica internacional: Richard Roeper de Chicago Sun-Times comentó que “Baz Luhrmann llena de forma brillante nuestros sentidos con imágenes y sonidos fascinantes. Es una celebración de un artista que dejó una huella enorme y duradera en nuestra cultura”.
Netflix: de qué trata la película Elvis
La sinopsis oficial sobre la película Elvis versa: “Elvis Presley descubre el mundo de la fama y la fortuna como el rey del rocanrol… mientras lucha por escapar del control de su controvertido representante”.
La película de Netflix explora la vida y la música de Elvis Presley (Austin Butler), y su complicada relación con su enigmático agente, el coronel Tom Parker (Tom Hanks).
La historia profundiza en la compleja dinámica entre Presley y Parker que abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto del panorama cultural en los Estados Unidos. En el centro de ese viaje se encuentra una de las personas más significativas e influyentes en la vida de Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).
Netflix: tráiler de la película Elvis
Reparto de Elvis, película de Netflix
- Austin Butler (Elvis Presley)
- Tom Hanks (Coronel Tom Parker)
- Olivia DeJonge (Priscilla)
- Helen Thomson (Gladys Presley)
- Richard Roxburgh (Vernon Presley)
- Kelvin Harrison Jr. (B.B. King)
- David Wenham (Hank Snow)
- Kodi Smit-McPhee (Jimmie Rodgers Snow)
- Luke Bracey (Jerry Schilling)
- Dacre Montgomery (Steve Binder)
- Leon Ford (Tom Diskin)
Dónde ver la película Elvis, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Elvis se puede ver en Netflix, HBO Max y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Elvis se puede ver en Netflix.
- España:la película Elvis se puede ver en HBO Max y Movistar Plus.