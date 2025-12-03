Está en Netflix, tiene 12 capítulos y es el drama coreano más buscado del último año

La emocionante serie logra sumergir a los suscriptores a un relato que te lleva recorrer temáticas como los secretos familiares, los errores del pasado y el dolor, además del poder que tiene el amor en una persona. Con un total de tan solo 12 capítulos, los cuales rondan cerca de una hora de duración cada uno, la oferta de Netflix no para de sumar reproducciones y asegurar su lugar entre las más recomendadas.

La serie de Netflix fue incorporada al catálogo de series y películas a finales del 2024, y desde entonces es una de las ofertas coreanas románticas de toda la plataforma.

Embed - Cuando el teléfono suena | CLIP OFICIAL | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Cuando el teléfono suena

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 12 capítulos, Cuando el teléfono suena centra su historia en: "El tenso matrimonio entre un político en ascenso y su esposa muda empieza a desmoronarse cuando un secuestro cambia sus vidas por completo".

A pesar de ser una historia de Netflix vinculada con el romance y el drama, el suspenso no deja de estar presente dentro de la serie.

cuando el telefono suena 3

Netflix: reparto de la serie Cuando el teléfono suena

Yoo Yeon-seok como Baek Sa-eon

Chae Soo-bin como Hong Hee-joo

Huh Nam-joon como Ji Sang-woo

Jang Kyoo-ri como Na Yoo-ri

Jung Dong-hwan como Baek Jang-ho, el abuelo de Sa-eon

Yoo Sung-joo como Baek Eui-yong, el padre de Sa-eon

Choo Sang-mi como Shim Kyoo-jin, la madre de Sa-eon

Ko Sang-ho como Jang Hyuk-jin

Kim Joon-bae como Jung Sang-hoon

Hong Seo-joon como Min Do-gi

Dónde ver Cuando el teléfono suena, según la zona geográfica