Netflix ofrece un catálogo de series y películas compuesto por opciones para todos los gustos. Una serie viene juntando millones de reproducciones y se posiciona como una de las historias dramáticas más elegidas de la plataforma, gracias a un relato coreano que tiene solo 12 capítulos y se basa en una novela: Cuando el teléfono suena.
Está en Netflix, tiene 12 capítulos y es el drama coreano más buscado del último año
La serie ha causado estragos en Netflix, y es que hace ya un año que aparece como uno de los relatos más reproducidos del género
Las series y películas de producción coreana son las más elegidas del año dentro del catálogo de Netflix, con un mix de historias muy variadas e interesantes, destacando desde en dramas hasta en historias de terror. Esta serie viene destacándose entre los relatos dramáticos de la plataforma, de la mano de un relato que parece no tener competencia y que cautiva a cada uno de los suscriptores.
Estamos hablando de una serie que basa su historia en una reconocida novela surcoreana, que tiene el mismo nombre y que fue un éxito mundial entre los amantes de la literatura asiática, gracias a un relato que mezcla a la perfección drama, romance y el suspenso. La oferta está muy bien valorada dentro del catálogo de Netflix, y es que desde fines del 2024 que arrasa en visitas, siendo de los relatos de este país más elegidos.
La emocionante serie logra sumergir a los suscriptores a un relato que te lleva recorrer temáticas como los secretos familiares, los errores del pasado y el dolor, además del poder que tiene el amor en una persona. Con un total de tan solo 12 capítulos, los cuales rondan cerca de una hora de duración cada uno, la oferta de Netflix no para de sumar reproducciones y asegurar su lugar entre las más recomendadas.
La serie de Netflix fue incorporada al catálogo de series y películas a finales del 2024, y desde entonces es una de las ofertas coreanas románticas de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Cuando el teléfono suena
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 12 capítulos, Cuando el teléfono suena centra su historia en: "El tenso matrimonio entre un político en ascenso y su esposa muda empieza a desmoronarse cuando un secuestro cambia sus vidas por completo".
A pesar de ser una historia de Netflix vinculada con el romance y el drama, el suspenso no deja de estar presente dentro de la serie.
Netflix: reparto de la serie Cuando el teléfono suena
- Yoo Yeon-seok como Baek Sa-eon
- Chae Soo-bin como Hong Hee-joo
- Huh Nam-joon como Ji Sang-woo
- Jang Kyoo-ri como Na Yoo-ri
- Jung Dong-hwan como Baek Jang-ho, el abuelo de Sa-eon
- Yoo Sung-joo como Baek Eui-yong, el padre de Sa-eon
- Choo Sang-mi como Shim Kyoo-jin, la madre de Sa-eon
- Ko Sang-ho como Jang Hyuk-jin
- Kim Joon-bae como Jung Sang-hoon
- Hong Seo-joon como Min Do-gi
Dónde ver Cuando el teléfono suena, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Cuando el teléfono suena se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie When the Phone Rings se puede ver en Netflix.
- España: la serie Cuando el teléfono suena se puede ver en Netflix.