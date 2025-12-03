Netflix brilla con el thriller español del 2025 basado en crudos hechos reales

Pero el tono y la aproximación de Díaz Yanes son muy distintos de los que vimos en La infiltrada -lo que convierte a esta película en un perfecto acompañamiento de aquella-. Ambas se disfrutan por igual y nos sirven para conocer mejor un poco de nuestra historia más reciente.

La película Un fantasma en la batalla está inspirada en la mayor operación encubierta contra ETA, esta película narra la historia de Amaia, una joven guardia civil infiltrada durante más de una década en el seno de la organización terrorista.

fantasma Susana Abaitua. Es la gran protagonista de la cinta Un fantasma en la batalla.

La historia se desarrolla en un contexto de alta tensión política y social en España, mientras Amaia arriesga su vida para localizar los zulos de armas escondidos en el sur de Francia.

Su labor secreta marcará un punto de inflexión en la lucha antiterrorista y pondrá a prueba su valentía, su identidad, sus vínculos personales y su resistencia emocional.

Amaia es una joven guardia civil a la que se encomienda una dura misión: infiltrarse en la banda terrorista ETA y, desde dentro, descubrir la localización de los zulos que hay en el sur de Francia, además de ayudar a detener a sus dirigentes.

Poniendo en riesgo su vida en caso de ser descubierta, Amaia lo dejará todo por una misión en la que pasará años viviendo una existencia que no es realmente la suya.

Adriadna Gil

Raúl Arévalo

Andrés Gertrudix

Susana Abaitua

Eduardo Rejón

Iraia Elias

