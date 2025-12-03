Netflix siempre sorprende con sus producciones y series españolas, recientemente acaba de llegar a la plataforma el thriller español basado en crudos hechos históricos, se trata de la película Un fantasma en la batalla.
Netflix brilla con el thriller español del 2025 basado en crudos hechos reales
Netflix siempre sorprende con sus producciones y series españolas, recientemente acaba de llegar a la plataforma el thriller español basado en crudos hechos históricos
La historia está inspirada en hechos reales y en la operación más importante que la Guardia Civil preparó contra ETA desde los años noventa hasta entrado el nuevo siglo.
En ese sentido, es inevitable que la comparemos con la también excelente La infiltrada, con la que comparte muchos paralelismos, hechos históricos e incluso momentos de la trama.
Pero el tono y la aproximación de Díaz Yanes son muy distintos de los que vimos en La infiltrada -lo que convierte a esta película en un perfecto acompañamiento de aquella-. Ambas se disfrutan por igual y nos sirven para conocer mejor un poco de nuestra historia más reciente.
Netflix: de qué trata la película Un fantasma en la batalla
La película Un fantasma en la batalla está inspirada en la mayor operación encubierta contra ETA, esta película narra la historia de Amaia, una joven guardia civil infiltrada durante más de una década en el seno de la organización terrorista.
La historia se desarrolla en un contexto de alta tensión política y social en España, mientras Amaia arriesga su vida para localizar los zulos de armas escondidos en el sur de Francia.
Su labor secreta marcará un punto de inflexión en la lucha antiterrorista y pondrá a prueba su valentía, su identidad, sus vínculos personales y su resistencia emocional.
Amaia es una joven guardia civil a la que se encomienda una dura misión: infiltrarse en la banda terrorista ETA y, desde dentro, descubrir la localización de los zulos que hay en el sur de Francia, además de ayudar a detener a sus dirigentes.
Poniendo en riesgo su vida en caso de ser descubierta, Amaia lo dejará todo por una misión en la que pasará años viviendo una existencia que no es realmente la suya.
Netflix: reparto de la película Un fantasma en la batalla
- Adriadna Gil
- Raúl Arévalo
- Andrés Gertrudix
- Susana Abaitua
- Eduardo Rejón
- Iraia Elias
Tráiler de la película Un fantasma en la batalla
Dónde ver la película Un fantasma en la batalla, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Un fantasma en la batalla se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Un fantasma en la batalla se puede ver en Netflix.
- España: la película Un fantasma en la batalla se puede ver en Netflix.