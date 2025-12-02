Netflix tiene, dentro de su extenso y amplio catálogo de series y películas, la serie española de solo 6 capítulos que sorprende, se trata de Ángela.
Netflix sorprende con la serie española de 6 capítulos
Netflix siempre sorprende con novedosas producciones españolas, una de ellas es la corta pero efectiva serie española de solo 6 capítulos que sorprende
La serie española Ángela se ha convertido en uno de los títulos más comentados en Netflix. Con solo seis episodios, esta historia angustiosa atrapa al espectador desde el primer minuto.
Un thriller que va más allá del simple misterio y se atreve a abordar con valentía el maltrato psicológico dentro de una relación aparentemente perfecta.
La historia gira en torno a Ángela Rekarte, una mujer atrapada en un matrimonio con Gonzalo, un hombre encantador de cara al mundo, pero manipulador y controlador en la intimidad.
A lo largo de la serie, Ángela empieza a cuestionar su realidad cuando reaparece en su vida Eduardo, un antiguo amor que reabre heridas y le muestra una verdad que había aprendido a ignorar.
Una vida aparentemente idílica de puertas para afuera, dos hijas fantásticas, un esposo encantador y una casa espectacular. Pero Ángela es en realidad una mujer maltratada por un marido obsesivo que le ha convencido de que sin él no sería nada.
Netflix: de qué trata la serie Ángela
Ángela es una serie thriller inspirada en la ficción británica Ángela Black. La historia sigue a Ángela, una mujer que lleva una vida aparentemente feliz junto a su marido, Gonzalo, y sus dos hijas.
Pero nada más lejos de la realidad. Ángela está sumida en un auténtico infierno marcado por el maltrato al que está sometida.
En un mundo marcado por la oscuridad, Ángela vislumbra un pequeño haz de luz cuando reaparece en su vida Eduardo, un antiguo compañero de instituto por el que empieza a sentirse atraída. Sin embargo, todo vuelve a ponerse en su contra cuando su amiga Esther le advierte de que Eduardo no es quien dice ser.
Netflix: reparto de la serie Ángela
- Verónica Sánchez como Ángela
- Daniel Grao como Gonzalo
- Jaime Zatarain como Eduardo
- Lucía Jiménez como Esther
Tráiler de la serie Ángela
Dónde ver la serie Ángela, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Ángela se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Ángela no se puede ver en Netflix.
- España: la serie Ángela se puede ver en Netflix.