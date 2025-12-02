Netflix sorprende con la serie española de 6 capítulos

La historia gira en torno a Ángela Rekarte, una mujer atrapada en un matrimonio con Gonzalo, un hombre encantador de cara al mundo, pero manipulador y controlador en la intimidad.

A lo largo de la serie, Ángela empieza a cuestionar su realidad cuando reaparece en su vida Eduardo, un antiguo amor que reabre heridas y le muestra una verdad que había aprendido a ignorar.

Una vida aparentemente idílica de puertas para afuera, dos hijas fantásticas, un esposo encantador y una casa espectacular. Pero Ángela es en realidad una mujer maltratada por un marido obsesivo que le ha convencido de que sin él no sería nada.

Netflix: de qué trata la serie Ángela

Ángela es una serie thriller inspirada en la ficción británica Ángela Black. La historia sigue a Ángela, una mujer que lleva una vida aparentemente feliz junto a su marido, Gonzalo, y sus dos hijas.

soledad1 Daniel Grao y Verónica Sánchez. La serie española Ángela impacta en solo 6 episodios.

Pero nada más lejos de la realidad. Ángela está sumida en un auténtico infierno marcado por el maltrato al que está sometida.

En un mundo marcado por la oscuridad, Ángela vislumbra un pequeño haz de luz cuando reaparece en su vida Eduardo, un antiguo compañero de instituto por el que empieza a sentirse atraída. Sin embargo, todo vuelve a ponerse en su contra cuando su amiga Esther le advierte de que Eduardo no es quien dice ser.

Netflix: reparto de la serie Ángela

Verónica Sánchez como Ángela

Daniel Grao como Gonzalo

Jaime Zatarain como Eduardo

Lucía Jiménez como Esther

Tráiler de la serie Ángela

Embed - ÁNGELA - TRÁILER OFICIAL (HD)

Dónde ver la serie Ángela, según la zona geográfica