Netflix es la empresa de streaming estadounidense más popular del mundo, de hecho a principios de 2026 superó los 325 millones de suscriptores pagos. Esto se debe a múltiples factores a su gran catálogo de contenido original, la comodidad del streaming sin publicidad, entre otros factores. La biblioteca de Netflix se renueva constantemente, por eso en esta ocasión te presentamos un título que recién se estrena.
Netflix y la película sueca que tienes que agregar a tu lista de favoritos
Esta película conquista con una historia sensible y actual sobre reinventarse, animarse y volver a empezar después de los 40
La película en cuestión se llama Me llamo Agneta y es una comedia romántica que recién se estrena en Netflix. Es dirigida por Johanna Runevad y está inspirada en la novela de Emma Hamberg. A continuación, te contamos de qué va la trama y por qué deberías agregarla a tu lista de favoritos.
Netflix: ¿de qué trata la película?
"Agneta se siente atrapada en su gris rutina. Pero cuando un trabajo como cuidadora de un desenfadado señor mayor la lleva a Provenza, la vida se llena de color", revela la descripción de Netflix.
El film gira en torno a Agneta, que es una mujer divertida y llena de color, aunque no lo parezca a simple vista. Acaba de cumplir 49 años, sus hijos ya se han ido de casa, su trabajo en la oficina de tráfico está estancado y siente que se ha vuelto invisible. Su marido, en cambio, ha encontrado un nuevo sentido a la vida entre baños helados y salidas en bici con un equipamiento carísimo.
En un intento desesperado por huir de su gris rutina, Agneta deja atrás su cómoda vida en Suecia para trabajar como au pair (niñera) de un niño sueco en Francia. Pero cuando descubre que ese niño, Einar, es en realidad un anciano excéntrico con demencia, el malentendido está servido.
Así comienza una amistad caótica y vitalista que pone patas arriba todo lo que Agneta creía saber sobre la vida… y sobre sí misma. Porque, al fin y al cabo, ¿qué significa vivir de verdad la única vida que tenemos?
Tráiler
Reparto
- Eva Melander
- Claes Månsson
- Jérémie Covillault
- Anne-Marie Ponsot
- Björn Kjellman