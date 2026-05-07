Netflix y la película sueca que tienes que agregar a tu lista de favoritos

Netflix: ¿de qué trata la película?

"Agneta se siente atrapada en su gris rutina. Pero cuando un trabajo como cuidadora de un desenfadado señor mayor la lleva a Provenza, la vida se llena de color", revela la descripción de Netflix.

El film gira en torno a Agneta, que es una mujer divertida y llena de color, aunque no lo parezca a simple vista. Acaba de cumplir 49 años, sus hijos ya se han ido de casa, su trabajo en la oficina de tráfico está estancado y siente que se ha vuelto invisible. Su marido, en cambio, ha encontrado un nuevo sentido a la vida entre baños helados y salidas en bici con un equipamiento carísimo.

agneta serie El nombre original de la película sueca es Je m'appelle Agneta.

En un intento desesperado por huir de su gris rutina, Agneta deja atrás su cómoda vida en Suecia para trabajar como au pair (niñera) de un niño sueco en Francia. Pero cuando descubre que ese niño, Einar, es en realidad un anciano excéntrico con demencia, el malentendido está servido.

Así comienza una amistad caótica y vitalista que pone patas arriba todo lo que Agneta creía saber sobre la vida… y sobre sí misma. Porque, al fin y al cabo, ¿qué significa vivir de verdad la única vida que tenemos?

Tráiler

Embed - Je m'appelle Agneta | Tráiler en Español (Película de Netflix) | Estreno: 29/04/2026

Reparto