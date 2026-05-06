A 107 años del nacimiento de Eva Perón, estas son las mejores 5 películas que recuerdan su vida

Esta producción contó con la dirección de Juan Carlos Desanzo, y el guión fue escrito por José Pablo Feinmann, y es sin dudas una de las películas más recordadas sobre Evita. Lamentablemente se vio opacada por el estreno de "Evita" con Madonna. Esther Goris encarnó su papel y Víctor Laplace el de Perón (ambos aún muy relacionados con sus personajes). El relato se inicia con la postulación de su candidatura a vicepresidenta promovido por un sector del movimiento obrero. Luego se intercalan con flashback de su infancia, su juventud, cuando conoció a Perón, hasta el fin de sus días.

Eva Perón pelicula Esther Goris filmando una de las escenas más icónicas de "Eva Perón".

Evita, quien quiera oír que oiga (1984)

Es un documental ficcionalizado que contó con la dirección de Eduardo Mignona, que cuenta con Flavia Palmiero en el papel de Eva Duarte. La película comienza con una Eva de 15 años viajando a Buenos Aires. A su vez, la ficción se intercala con testimonios de personas que la conocieron e imágenes de su vida personal, más archivo histórico en su rol como dirigente política.

Juan y Eva (2011)

En 2011 Paula de Luque dirigió esta película que hace foco en la relación de Eva con Juan Domingo Perón. En la producción se tratan temas como el terremoto ocurrido en San Juan, en enero de 1944, y los encuentros entre la comunidad artística y la dirigencia política que derivaron en que Evita y Perón se conocieran. Los protagonistas de esta película son Julieta Díaz y Osmar Núñez.

Evita (1996)

La película está basada en la obra musical homónima, una ópera rock con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice. Es sin dudas una de las películas más taquilleras, pero también una de las más hollywoodenses de Evita.

Aquí surgió la icónica canción "No llores por mí Argentina". Alan Parker no solo dirigió esta película, sino también escribió el guion. Se filmó en Argentina, y en Hungría. Madonna y Antonio Banderas la protagonizaron en los papeles de Eva Duarte y el Che Guevara, respectivamente.

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Eva no duerme (2015)

Pablo Agüero dirige esta película que muestra todo el camino que padeció durante 25 años el cuerpo embalsamado de Eva Perón. En consecuencia, el filme está dividido en tres segmentos: "El embalsamador", "El transportador" y "El dictador".

Protagonizan esta producción el mexicano Gael García Bernal, quien interpreta a Emilio Eduardo Massera; el español Imanol Arias, quien encarna al anatomista Pedro Ara y, entre otros, Daniel Fanego, en el rol del general Pedro Eugenio Aramburu.