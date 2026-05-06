Los 25 famosos que murieron en lo que va del 2026

Entre los más conocidos se encuentran Chuck Norris y Robert Duvall. Los dos históricos actores fallecieron este año, provocando un importante dolor entre sus seguidores.

El mundo de la música también ha sufrido varias muertes de famosos, pero una de las más dolorosas ha sido la de Felipe Staiti, uno de los fundadores de la banda argentina (y mendocina) Los Enanitos Verdes.