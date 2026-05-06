Los primeros meses del 2026 han sido muy duros en cuanto a lo que se refiere a la muerte de famosos. Actores muy conocidos, periodistas renombrados y empresarios dejaron el mundo terrenal en los primeros meses de este año.
Luto
Los 25 famosos que murieron en lo que va del 2026
Actores, músicos y empresarios figuran en la lista de las personas más famosas que han muerto en este año
Entre los más conocidos se encuentran Chuck Norris y Robert Duvall. Los dos históricos actores fallecieron este año, provocando un importante dolor entre sus seguidores.
El mundo de la música también ha sufrido varias muertes de famosos, pero una de las más dolorosas ha sido la de Felipe Staiti, uno de los fundadores de la banda argentina (y mendocina) Los Enanitos Verdes.
Si bien, el listado de famosos que murieron en lo que va del 2026 es más amplio, estos son algunos de los nombres que fallecieron en los pocos meses que va de este año.
Los famosos que murieron en lo que va del 2026
- Alex Zanardi: Leyenda de Fórmula 1 y multicampeón paralímpico de ciclismo.
- Leonid Radvinsky: Empresario multimillonario y dueño de la plataforma de contenido OnlyFans.
- Béla Tarr: Prestigioso cineasta húngaro conocido por su estilo visual único.
- Valentino Garavani: Icónico diseñador de moda italiano fundador de su propia marca.
- Chuck Norris: Legendario actor de acción y experto en diversas artes marciales.
- James Van Der Beek: Actor estadounidense famoso por protagonizar la serie "Dawson's Creek".
- Robert Duvall: Destacado actor y director estadounidense ganador del premio Óscar.
- Willie Colón: Famoso músico, compositor y cantante de salsa de origen nuyorriqueño.
- Nicholas Brendon: Actor estadounidense conocido por su papel en "Buffy Cazavampiros".
- Felipe Staiti: Guitarrista y fundador de la banda argentina Enanitos Verdes.
- Oscar Schmidt: Leyenda del básquetbol brasileño e integrante del Salón de la Fama.
- Ana Luisa Peluffo: Actriz destacada de la Época de Oro del cine mexicano.
- Robert Carradine: Actor estadounidense conocido por la película "La venganza de los nerds".
- Jesse Jackson: Importante activista estadounidense por los derechos civiles y político.
- Adolfo Aristarain: Prestigioso director de cine y guionista de origen argentino.
- Luis Brandoni: Reconocido actor de cine, teatro y televisión de Argentina.
- Princesa Desirée: Hermana del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia.
- Luis Puenzo: Director de cine argentino.
- Julio Ricardo: Reconocido periodista deportivo argentino.
- John Nolan: Actor británico
- James Tolkan: Actor estadounidense. Estuvo en Top Gun y en Volver al Futuro.
- Marcelo Araujo: Posiblemente, el mejor relator de fútbol de la historia.
- Eric Dane: Actor, fue uno de los tantos médicos de Grey's Anatomy
- Catherine O'Hara: Inolvidable actriz de Home Alone (Mi Poble Angelito) y de Beetlejuice.
- Guillermo Salatino: Periodista argentino, especialista en tenis