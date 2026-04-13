Murió Felipe Staiti, el histórico guitarrista de Los Enanitos Verdes

Su vínculo con la música comenzó a los nueve años, cuando ingresó al Instituto Cuyano de Cultura Musical. De esa época data su primera composición, a la que llamó "Canoa".

A los 17, influenciado por el sonido de bandas como Deep Purple, formó su propio grupo, Esencia Natural, primer paso hacia una carrera que definiría el rock latinoamericano.

Felipe Staiti musico.jpg Felipe Staiti, es considerado uno de los guitarristas más influyentes del rock nacional.

La historia de Los Enanitos Verdes arranca en noviembre de 1979, cuando Marciano Cantero convocó a Staiti y poco después se sumó Daniel Piccolo. Los tres mendocinos se conocían de un coro de una iglesia católica, donde ya habían intentado, sin éxito, colar algo de rock.

En 1984, el trío recibió la invitación para participar en el Festival de La Falda y se consagró como Grupo Revelación, el puntapié inicial de una trayectoria que se extendería por décadas.

Rol en los Enanitos Verdes tras la muerte de Marciano Cantero

En plena etapa de reactividad, con nuevos discos en camino y giras anunciadas, la banda recibió un golpe inesperado el 7 de septiembre de 2022, Marciano Cantero fue internado de urgencia en la Clínica de Cuyo de Mendoza por una afección renal, lo que obligó a suspender todos los proyectos. Al día siguiente, el 8 de septiembre, Cantero falleció tras complicaciones derivadas de una cirugía y una enfermedad oncológica

Ante la pérdida de su vocalista y líder fundacional, la banda suspendió todas sus actividades. La pausa abrió un interrogante sobre el futuro del grupo. La respuesta llegó el 3 de diciembre de 2022, cuando Los Enanitos Verdes volvieron a los escenarios en el Dodger Stadium de Los Ángeles: Felipe Staiti encabezó la formación y distintos músicos invitados se turnaron para cubrir el rol vocal. El mismo esquema se repitió el 17 de febrero de 2023, en la Fiesta de la Vendimia de Capital, la primera vez que la banda tocó en suelo argentino sin Cantero.

Al cumplirse el primer aniversario de su muerte, llegó la definición. Staiti asumió de manera permanente la voz y la conducción del grupo, junto al baterista Jota Morelli, e incorporaron al bajista Guillermo Vadalá, quien había trabajado con Fito Páez y Luis Alberto Spinetta, entre otros. La nueva formación debutó en San José de Costa Rica el 14 de octubre de 2023, arrancando una gira que continuó por Perú, México y Estados Unidos.