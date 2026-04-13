La repentina muerte del músico mendocino Felipe Staiti causó un dolor profundo en la comunidad cultural de la provincia, y seguramente en el resto del mundo del rock. Del lado de los fans y admirador de su obra se puso el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, al hablar con Noticiero 7 Edición Central minutos después de recibir la noticia.
El momento en que el subsecretario de Cultura rompió en llanto tras enterarse de la muerte de Felipe Staiti
El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, rompió en llanto al hablar con Noticiero 7 sobre la inesperada partida del Enanito Verde Felipe Staiti
Visiblemente compungido se mostró Diego Gareca en contacto telefónico con El Siete. El subsecretario de Cultura de Mendoza recordó: “El Negro se iba a tocar a la puerta del Mercado Central y le tocaba a la gente sin que nadie se enterara. Siempre ha colaborado con los músicos de Mendoza y con espacios culturales y sociales de los barrios”.
Dijo que su fallecimiento a los 64 años le fue impensado: "Me llena de tristeza, no lo puedo creer”, cerró; y confirmó que “es un día muy triste para nuestra cultura porque se nos va otro de los Enanos Verdes”.
"Yo le decía que tenía diabetes y él con su celiaquía, de eso hablamos en este último tiempo", reveló Diego Gareca.
Además, el funcionario se puso a disposición de la familia para llevar adelante una despedida a Felipe Staiti "para lo que quieran hacer".
Así daba la noticia El Siete (la entrevista a Gareca comienza a los 9 minutos 41 segundos):
Hace menos de un mes, Enanitos Verdes inició una nueva etapa discográfica
El guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes junto a Marciano Cantero (fallecido en 2022) se encontraba en plena actividad con su mítica banda, a la que rearmó tras la partida de su cantante.
Con Jota Morelli y Guillermo Vadalá, los Enanos participaron el 20 de marzo en el festival Vive Latino en México ofreciendo un concierto memorable.
En ese mega escenario internacional celebraron la firma de su acuerdo comercial con la discográfica Sony Music México que buscaba marcar un nuevo capítulo en la popular banda nacida en Mendoza a fines de los '70.
Para mayo tenían en agenda dos fechas para tocar en California, Estados Unidos. La repercusión de la muerte de Felipe Staiti fue tan o más grande en México como en Argentina, sea en redes o en medios tradicionales, dado que en ese país los enanos también se convirtieron en un fenómeno.