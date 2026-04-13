El momento en que el subsecretario de Cultura rompió en llanto tras enterarse de la muerte de Felipe Staiti

Embed - Diego Gareca on Instagram: "Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables. Recordaremos para siempre tu música. ¡Hasta siempre, Felipe! #CulturaMendoza" View this post on Instagram

"Yo le decía que tenía diabetes y él con su celiaquía, de eso hablamos en este último tiempo", reveló Diego Gareca.

Además, el funcionario se puso a disposición de la familia para llevar adelante una despedida a Felipe Staiti "para lo que quieran hacer".

Así daba la noticia El Siete (la entrevista a Gareca comienza a los 9 minutos 41 segundos):

Embed - Murió Felipe Staiti, leyenda de los Enanitos Verdes

Hace menos de un mes, Enanitos Verdes inició una nueva etapa discográfica

El guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes junto a Marciano Cantero (fallecido en 2022) se encontraba en plena actividad con su mítica banda, a la que rearmó tras la partida de su cantante.

Con Jota Morelli y Guillermo Vadalá, los Enanos participaron el 20 de marzo en el festival Vive Latino en México ofreciendo un concierto memorable.

Embed - Enanitos Verdes en el Vive Latino 2026

En ese mega escenario internacional celebraron la firma de su acuerdo comercial con la discográfica Sony Music México que buscaba marcar un nuevo capítulo en la popular banda nacida en Mendoza a fines de los '70.

Para mayo tenían en agenda dos fechas para tocar en California, Estados Unidos. La repercusión de la muerte de Felipe Staiti fue tan o más grande en México como en Argentina, sea en redes o en medios tradicionales, dado que en ese país los enanos también se convirtieron en un fenómeno.