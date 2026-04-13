La noche triste de la música mendocina y el adiós al Negro Felipe Staiti

marcelo cantero enanitos verdes 2.jpg El Negro Staiti y Marciano Cantero: Los Enanitos Verdes, en pleno show.

Y ahí están, desde la radio, El Marciano y El Felipe. Ahora, Gazzo cuenta que habló con J. Morelli -ex batero de Los Enanitos- y que, a la vuelta de la gira por Costa Rica, la salud de Staiti comenzó a complicarse de manera irreversible por una dolencia que lo venía complicando.

Se me vienen a la cabeza La Muralla Verde, La Nena de 17 y tantos éxitos de Los Enanitos Verdes.

Se me viene a la cabeza y al corazón que también El Marciano Cantero empezó a irse -también muy joven- a la vuelta de otra gira, del último toque en el exterior.

Gazzo pide disculpas al aire por la mala noticia y por la tristeza que sale por su boca pero también por la nuestra.

Besos al cielo, dice el comunicador.

Gracias, Felipe, digo mientras subo la radio y escucho, como un tributo, como un homenaje a flor de piel: "Si te vas no tengo nada, si te quedas puedo hasta el mundo cambiar".

Suena Mariposas, canción del Negro Staiti, hace que este momento esté pleno de música y duela un poco menos, algo que solo la música puede lograr.