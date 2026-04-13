Duro golpe para la música latinoamericana envasada y originada en Mendoza: ha muerto Felipe Staiti. El Negro. Algo así como nuestro Eric Clapton para quienes empezamos a escuchar música nuestra allá, en los ´80, de la mano de Los Enanitos Verdes.
La noche triste de la música mendocina y el adiós al Negro Felipe Staiti
El fallecimiento de Felipe Staiti, violero de raza, pone fin a la segunda etapa de Los Enanitos Verdes, que en 2022 habían perdido a Marciano Cantero
El Negro Staiti la peleó duro hasta que este lunes su corazón dijo basta. En el Hospital Italiano hicieron todo lo pudieron y más. Estupor. Incredulidad hasta que la noticia se confirmó.
Tenía 64 años. Fue un violero de raza. Compadre ideal del Marciano Cantero, que se fue un par de años atrás y empezó a cerrar una época dorada. Ahora, en radio Nihuil, Walter Gazzo, en vivo, en su programa La calle de la sensación, le pone el pecho a la tristeza, traga saliva, se repone y anuncia al aire "Guitarras blancas".
Y ahí están, desde la radio, El Marciano y El Felipe. Ahora, Gazzo cuenta que habló con J. Morelli -ex batero de Los Enanitos- y que, a la vuelta de la gira por Costa Rica, la salud de Staiti comenzó a complicarse de manera irreversible por una dolencia que lo venía complicando.
Se me vienen a la cabeza La Muralla Verde, La Nena de 17 y tantos éxitos de Los Enanitos Verdes.
Se me viene a la cabeza y al corazón que también El Marciano Cantero empezó a irse -también muy joven- a la vuelta de otra gira, del último toque en el exterior.
Gazzo pide disculpas al aire por la mala noticia y por la tristeza que sale por su boca pero también por la nuestra.
Besos al cielo, dice el comunicador.
Gracias, Felipe, digo mientras subo la radio y escucho, como un tributo, como un homenaje a flor de piel: "Si te vas no tengo nada, si te quedas puedo hasta el mundo cambiar".
Suena Mariposas, canción del Negro Staiti, hace que este momento esté pleno de música y duela un poco menos, algo que solo la música puede lograr.