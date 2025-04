Felipe Staiti: "La música siempre ha sido la baranda que me sostiene"

Felipe Staiti-En Primera Persona.jpg La periodista Carina Scandura durante la entrevista a Felipe Staiti para el programa En Primera Persona.

La charla distendida con Felipe Staiti

C- Qué bueno que estés bien, porque nos tenías preocupados.

F- Sí, gracias a Dios estoy mejor. Son esas tormentas que a veces uno tiene que atravesar en la vida. Soy celíaco y tuve una contaminación cruzada. Me agarré una bacteria en el intestino, en México. Me terminó haciendo una tormenta perfecta. Me terminó secando de nutrientes, todo el potasio, el magnesio, el hierro. Fue una reseteada que tuve en el colón. El 31 de diciembre pesaba 50 kilos. Es decir que ahora estás viendo una versión “gorda” mía. Ahora, estoy pesando 60. En general mi peso regular es 65. Y bajé 15 kilos con todo este lío.

C- Estabas de gira por Latinoamérica. ¿Tuviste que volver por la enfermedad o ya tenían previsto el regreso?

F- Estábamos volviendo, pero tuvimos que levantar Colombia, Perú, Chile. Hay algunas cosas como los show de Santiago y de Perú que eran festivales muy grandes que lamentablemente se realizaban ahí y no se podían hacer de nuevo. Colombia sí vamos a volver en agosto. Y para regresar a los escenarios tengo que estar al 100 por ciento. Hoy no puedo ir al 70 u 80 por ciento. Estos meses han sido y siguen siendo de recuperación y ponerme al día. Empecé a ir al gimnasio otra vez. Porque el problema de haber tenido una deshidratación tan profunda, es que perdí la musculatura, no solamente visible, sino también en las cuerdas vocales. A veces me quedo ronco porque estoy débil muscularmente.

C- Ahora sos el vocalista de los Enanos, necesitás tener toda la potencia en la voz

F- Exacto, francamente cuando volví a tocar en mi casa, después de ese mes internado, no me podía la guitarra. Y ahí me di cuenta la fuerza que uno tiene que hacer con los dedos, y obviamente para cantar también. La verdad es que nunca había tenido un contacto tan directo con el esfuerzo. Cuando uno está débil, que no tenés ningún recurso físico, te das cuenta que es un trabajo realmente tocar la guitarra. Empecé a tocar y me sentía un principiante, porque los dedos no me daban. Me faltaba fuerza. Es de a poco, ahora estoy yendo a una fonoaudióloga, y tocando y cantando en mi casa para ponerme nuevamente en carrera.

Felipe Staiti-entrevista.jpeg Felipe Staiti brindó detalles de sus nuevos proyectos musicales.

Disco nuevo de grandes éxitos y con invitados internacionales y nacionales

C- Con esta nueva formación de los Enanos, ¿tienen previsto sacar algún material nuevo, con canciones inéditas?. ¿Está previsto algo para los próximos meses?.

F- Tenemos previsto como plan próximo hacer un disco de grandes éxitos con invitados. Por ahora son sorpresa, serán algunos nacionales y muchos internacionales por las conexiones que tenemos con artistas de México, Colombia, Estados Unidos. En algún punto un día pensé en hacer un disco con un representante de cada país de América Latina.

C- ¡Qué hermoso, sería maravilloso!

F- Sí maravilloso, son ideas que estamos trabajando. Y el año que viene, para el 2026, queremos hacer un disco de canciones inéditas.

C- Si están buscando un representante de cada país de América Latina ¿irá por ahí el repertorio, con temas o estilos propios de cada músico?

F- Puede ser. Por ejemplo podés llevar a Carlos Vives y hacer una canción muy él, tipo cumbia, o irte a un rock and roll furioso y que esté Carlos Vives. Es cuestión de tener feeling con el artista invitado.

C- ¿Pero ya tienen charlados a los artistas invitados?

F- Estamos en eso. Y por eso no te quiero dar nombres por si después no está.

C- En este nuevo disco, ¿van a reversionar alguno de los temas clásicos o qué tienen pensado?

F- La idea es reversionar clásicos. Pero también a veces es un terreno muy difícil. ¿Qué mejor versión podés hacer de Lamento Boliviano que está tan instalado en la gente?, pero también podés patear el tablero y hacer una versión con Los Ángeles Azules, por ejemplo. Una versión en cumbia o acústica, por ejemplo. No existe una versión acústica de Lamento Boliviano. Cuando hicimos el disco acústico, no la pudimos editar en el disco (a Lamento Boliviano) porque todavía los derechos eran de EMI y el disco lo estábamos haciendo con otra discográfica, entonces no se pudo poner. Muchas canciones que tocamos ese día no las pudimos poner en el disco. Es difícil. Es como si The Beatles salieran a hacer el álbum Blanco de nuevo. Es jodido. Pero también, al que le gusta la otra versión ahí está.

C- Podrían estar entonces algunos de los clásicos de los Enanos reversionados.

F- Yo creo que la ventaja que tienen los Enanos es que somos una banda en vivo y tracciona sangre. Entonces muchas de las versiones que vamos a grabar son las mismas versiones que estamos tocando en vivo. Para el que vio los shows y el que ve YouTube no va a ver mucha diferencia. Pero nos ha pasado que cuando hacemos un disco, al mes ya estamos cambiando la versión porque entendimos que era mejor estirar alguna parte o hacer el solo más largo, o hacer algún cambio. Y la gente se termina un poco acostumbrando a eso.

Felipe Staiti musico.jpg Felipe Staiti, guitarrista, vocalista y miembro fundador de Los Enanitos Verdes.

Nueva gira por Estados Unidos con Hombre G

F- Tenemos muy buena relación con todo el medio artístico de América Latina. Nos conocemos, somos amigotes, compartimos escenario. Creo que la prueba, y no es tan de América Latina, es la gira que hicimos con Hombre G -que es un grupo español- y el material de los Huevos Revueltos. Vamos a repetir la gira en junio, julio por Estados Unidos por 10 o 12 ciudades, eso muestra a las claras el afecto que toda América tiene por los Enanos. Somos dos fuerzas de distintos lugares, antagónicas. Pero sin embargo, nos juntamos por una misma causa que es la música y llevarle las canciones a la gente.

A 40 años del primer disco

Los Enanitos Verdes se convirtieron en una de las bandas más populares e importantes, no sólo de Mendoza y del país sino del rock en español de todo el mundo.

El 2024 no fue un año más. Es que los Enanos celebraron cuatro décadas de su disco debut. Entre las canciones de aquel LP se encuentra el himno “Aún sigo cantando”.

La banda ha grabado dieciocho discos, entre álbumes de estudios, recopilatorios y en vivo. Con sus temas más conocidos como “Lamento Boliviano”, “No me verás”, “Luz de día”, “Por el resto”, “Tus viejas cartas”, “Te vi en un tren” y “Guitarras blancas”.

Es difícil no tararear algunos de estos temas mientras vamos repasando los nombres, sobre todo, cuando a los más mayorcitos, el grupo nos marcó musicalmente la adolescencia.

C- El año pasado se cumplieron 40 años del lanzamiento del primer disco. Ustedes lo festejaron. ¿Cómo se sintió ese festejo sin Marciano?

F- Se sintió su ausencia. Un compañero de tantos años con el que iniciamos toda esta linda historia. Ese primer disco fue el primer amor y el primer desengaño de alguna manera. La gran lección que yo aprendí del famoso primer disco es que, como banda de barrio, teníamos un objetivo que era la de grabar un disco. Grabamos el disco, pero una vez que ocurrió me di cuenta que ahí empezaba otra historia. Porque después había que sostenerlo, había que salir a promocionarlo, tocarlo, en definitiva salir a defenderlo de las críticas. Nos expusimos en una vidriera y había que salir a bancar los defectos.

C- Pero fue el puntapié inicial

F- Sí, por supuesto. Fue una prueba de fuego y otro obstáculo para pasar. Al hacerlo con una compañía discográfica independiente no tuvo demasiada difusión tampoco. En Mendoza tuvo una repercusión muy grande porque somos mendocinos. Pero en realidad comenzaba la historia profesional y empezaba todo ese camino que teníamos que andar.

C- A mí me parece que a la mayoría de las bandas les debe pasar algo similar. El sueño de grabar el primer disco y luego el desafío de sostenerlo en el mercado.

F- Exacto. Esa es una experiencia que los músicos la tienen que vivir, es intransferible.

los enanitos verdes felipe staiti 2.jpg Foto: Municipalidad de Capital

Con Marciano decíamos "la música salva vidas"

C- Empezaste estudiar música a los 9 años. ¿Alguna vez se te ocurrió dedicarte a otra cosa?

F- La música siempre fue mi referente, como la cosa a la mano. El cable a tierra, lo que me sostiene. Alguna vez me planteé otras cosas pero siempre me las arreglé para que la música fuera mi medio de vida.

C- ¿Tuviste presión de tus padres para que estudiaras otra carrera?

F- El apoyo de mis padres fue siempre incondicional con la música. De hecho ensayábamos en mi casa. Ahí nos formamos, alimentábamos la pasión. Mi padre, que vio muy poco la vida artística de éxito de los Enanos, me preguntaba “¿qué pasa, hoy no ensayan?”.

C- ¿Cuántos años tenían cuando empezaron con Marciano?

F- Yo tenía 17. Estábamos en el secundario

C- ¿Ya se imaginaban formar una banda y las características que luego tendría?

F- En ese momento, al menos yo, no era tan mental. Mi habitación estaba llena de pósters, mis ídolos (de hoy también), Jimmy Hendrix, Jeff Barry, Ritchie Blackmore y yo me iba a dormir mirando esos pósters. Era todo el tiempo para alimentar la pasión. No estaba pensando en el futuro. Además a los 17, 18 años te sentís eterno.

C- Además me imagino esos momentos de juntarse a tocar, componer, que te salgan cosas nuevas.

F- Totalmente. Además mi mamá tocaba el piano por lo que la música en mi casa era moneda corriente.

C- Y ahora es una consecuencia lógica que tus hijos sean músicos

F- Me imagino que sí. Pero también es una decisión de ellos. Han crecido rodeados de música, los he llevado de gira y los he hecho participar. Inclusive Pablo ha tocado con nosotros, tocó varios años en el grupo. La música siempre ha sido la baranda que me sostiene. Es algo lindo porque uno termina viviendo como en un sueño. Soñaba poder vivir de la música. Que sea con lo que puedas pagar tus cuentas. Y haberlo logrado es algo invaluable.

C- En algún momento tuvieron una separación en el grupo. Y me imagino que la muerte de Marciano fue un quiebre tremendo. Te planteaste en algún momento: “bueno, hasta acá llegué”

F- Por ahora no. Inclusive el accidente que tuvimos en México que fue terrible(NdR en 1988 Los Enanitos Verdes tuvieron un accidente automovilístico en la carretera Saltillo-Zacatecas) y que después de eso tuvimos ese quiebre, fue un momento de debilidad general. A mí me habían dado por muerto en ese accidente. Perdimos a Roberto Cirigliano, nuestro jefe de prensa. Pero siempre pensé que hay que seguir adelante. Y un poco lo que pasó con Marciano es eso: la mejor manera es hacer lo que uno hace que es la música. Y con Marciano siempre decíamos “la música salva la vida”. Porque a veces uno llega a tocar con problemas personales y de repente salís a tocar y pasa algo que te da mucha felicidad. Entonces te salva en algún punto de ese mundo inhóspito que uno tiene que transitar de problemas personales. Para bien, la vida sigue, y hay que seguir adelante. Como decía Nietzsche “la vida sin música sería un error”. La música es un lugar donde uno puede tener una comunión distinta y ayuda a salir de ese congestionamiento interior.

Recuerdo de Felipe Staiti (1).jpg Felipe Staiti junto a Marciano Cantero, su amigo del alma. Foto: gentileza twitter Felipe Staiti

"Me siento el mismo Felipe de la Cuarta Sección”

C- Estás considerado como uno de los guitarristas latinos más destacados e importantes del mundo. ¿Te sentís así?

F- No, (risas)

C- Pero así te describen las revistas especializadas

F- Así me describen, así me ven muchos, y lo entiendo. Pero yo me siento el mismo Felipe de la Cuarta Sección, de Gutemberg y España, que me sentaba a tocar en la acequia. No me siento nada especial en absoluto. Al contrario, toco la guitarra todos los días y si no lo hago es como si no le diera un beso a un hijo antes de ir a dormir.

C- Cuando hablás de la guitarra, estás hablando de alguna guitarra en especial porque has tocado varias

F- Sí, pero tengo mi preferida que es la que uso siempre de toda la vida. (poner marca) Pero una cosa es cómo uno se siente y otra cómo te ven. Lo celebro y lo agradezco con todo el corazón. Me siento un privilegiado por ser visto de esa manera pero no me acuesto en los laureles. Al contrario, uno tiene mucho por aprender. Y por ahí soy un poco egoísta, pero disfruto al máximo lo que hago.

Felipe es un gran amante de las guitarras Fender. Sus comienzos fueron con el modelo Stratocaster y años más tarde, la propia fábrica lanzó un prototipo al que llamó “Staiticaster” en homenaje al músico mendocino Staiti. De hecho Fender decidió bautizar en febrero de 2020 como “Los Enanitos Verdes” a su sala principal de conferencias.

C- Para los jóvenes que te están escuchan, chicos y chicas que quieren dedicarse de lleno a la música, ¿cuál es la clave?

F- La clave es no bajar los brazos y la música es un pasillo de puertas cerradas. Siempre vas a encontrar quienes te tiran abajo. Hasta que no tenés un reconocimiento tangible, visible, todos te van a estar mirando de menos.

C- Y lamentablemente el reconocimiento para los cantantes, los músicos, tiene que venir de afuera. Es difícil ser profeta en la tierra de uno.

F- Sí, pero el mayor reconocimiento se lo tiene que dar uno así mismo. Porque si uno no se cree lo que está haciendo difícilmente vas a lograr convencer a otro. Ser honesto es fundamental para conectar con el gusto de la gente, la pasión del público. La música es un territorio en donde no hay palabras para describirla porque justamente se acabaron las palabras y empezó la música.

C- Pero me imagino que ser un músico de élite es como los deportistas, es practicar y practicar

F- Practicar es fundamental.

C- Pero en tu caso viene de la mano del talento, también lo tenés que alimentar

F- Si querés trascender en la música no es sólo talento. Tenés que tener talento para bancarte las puertas cerradas, mucha gente baja los brazos a la segunda.

C- ¿Y cuándo vas a compartir tu música con nosotros, los mendocinos? ¿Tienen previsto tocar este año en la provincia?

F- Por ahora no tenemos previsto tocar acá en Mendoza . Pero ojalá que sea pronto . La última vez fue en el 2022 . Ya se va a dar.

