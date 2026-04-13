El delicado momento de salud que Felipe Staiti pasó hace poco más de un año

Tras dar conciertos en Perú, Ecuador y México, Los Enanitos Verdes no pudieron continuar con la gira que los iba a llevar a Chile y Colombia. Fue en diciembre de 2024 cuando festejaban los 40 años de la mítica banda mendocina.
Felipe Staiti tuvo un grave problema de salud tras una gira internacional. En una entrevista con Carina Scandura, hace un año, contó lo que le pasó
Con Felipe Staiti a la cabeza el grupo -tras la muerte de Marciano Cantero- había quedado conformado por Jota Morelli (batería), Guillermo Vadalá (bajo), Damián Castroviejo (guitarra y coros) y Bosco Aguilar (teclados).
Entonces una infección bacteriana le provocó una grave crisis de deshidratación a Felipe que obligó a cancelar algunos shows y a posponer otros. Estuvo un mes internado en el Hospital Italiano de Mendoza. En esos casi 30 días de internación perdió 15 kilos.
De todo eso habló con Carina Scandura, en abril de 2025, hace un año, en una larga entrevista.
Lo que contó Felipe Staiti hace un año
El querido Staiti dejó muchos conceptos en aquella nota e incluso contó sobre su estado de salud.
"Gracias a Dios estoy mejor. Son esas tormentas que a veces uno tiene que atravesar en la vida. Soy celíaco y tuve una contaminación cruzada. Me agarré una bacteria en el intestino, en México. Me terminó haciendo una tormenta perfecta. Me terminó secando de nutrientes, todo el potasio, el magnesio, el hierro. Fue una reseteada que tuve en el colon. El 31 de diciembre pesaba 50 kilos. Es decir que ahora estás viendo una versión 'gorda' mía. Ahora, estoy pesando 60. En general mi peso regular es 65. Y bajé 15 kilos con todo este lío".
"Estábamos volviendo, pero tuvimos que levantar Colombia, Perú, Chile. Hay algunas cosas como los shows de Santiago y de Perú que eran festivales muy grandes que lamentablemente se realizaban ahí y no se podían hacer de nuevo. A Colombia sí vamos a volver en agosto. Y para regresar a los escenarios tengo que estar al 100 por ciento. Hoy no puedo ir al 70 u 80 por ciento. Estos meses han sido y siguen siendo de recuperación y ponerme al día. Empecé a ir al gimnasio otra vez. Porque el problema de haber tenido una deshidratación tan profunda, es que perdí la musculatura, no solamente visible, sino también en las cuerdas vocales. A veces me quedo ronco porque estoy débil muscularmente".
"Francamente cuando volví a tocar en mi casa, después de ese mes internado, no me podía la guitarra. Y ahí me di cuenta la fuerza que uno tiene que hacer con los dedos, y obviamente para cantar también. La verdad es que nunca había tenido un contacto tan directo con el esfuerzo. Cuando uno está débil, que no tenés ningún recurso físico, te das cuenta de que es un trabajo realmente tocar la guitarra. Empecé a tocar y me sentía un principiante, porque los dedos no me daban. Me faltaba fuerza. Es de a poco, ahora estoy yendo a una fonoaudióloga, y tocando y cantando en mi casa para ponerme nuevamente en carrera".
Definiciones de Felipe Staiti
"Se sintió la ausencia de Marciano Cantero. Un compañero de tantos años con el que iniciamos toda esta linda historia. Ese primer disco fue el primer amor y el primer desengaño de alguna manera. La gran lección que yo aprendí del famoso primer disco es que, como banda de barrio, teníamos un objetivo que era grabar un disco. Grabamos el disco, pero una vez que ocurrió me di cuenta de que ahí empezaba otra historia. Porque después había que sostenerlo, había que salir a promocionarlo, tocarlo, en definitiva salir a defenderlo de las críticas. Nos expusimos en una vidriera y había que salir a bancar los defectos".
"La música siempre fue mi referente, como la cosa a la mano. El cable a tierra, lo que me sostiene. Alguna vez me planteé otras cosas pero siempre me las arreglé para que la música fuera mi medio de vida".
"El apoyo de mis padres fue siempre incondicional con la música. De hecho ensayábamos en mi casa. Ahí nos formamos, alimentábamos la pasión. Mi padre, que vio muy poco la vida artística de éxito de los Enanos, me preguntaba '¿qué pasa, hoy no ensayan?'”.