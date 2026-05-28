GYT celebra en Mendoza los 40 años de GIT

GYT, el regreso más esperado

La historia entre Guyot y Toth se extiende por más de 40 años. Antes de hacer historia con su propio grupo, fueron la base musical de Charly García en discos fundamentales como Clics Modernos y Piano Bar. Ya en la década del 80, al frente de GIT, se convirtieron en uno de los primeros proyectos argentinos en exportar su sonido y conquistar Latinoamérica.

Tras ese furor, la dupla se volcó de lleno a la producción artística a partir de 1994, dejando una huella profunda en la música local al trabajar con figuras de renombre como Los Piojos, Nito Mestre, Intoxicados, Guasones, Ratones Paranoicos y Bersuit Vergarabat, entre otros.

"Nos dedicamos muchos años a la producción. Todo eso te absorbe bastante, y en un momento dijimos: 'paremos un poco para divertirnos y tocar'", explicó Alfredo Toth acerca de los motivos que los impulsaron a volver a las rutas y escenarios de todo el país. Hoy, con el mismo espíritu y la energía intacta, la dupla revive la magia y el sonido característico de una época dorada del rock argentino como si 40 años fueran poca cosa.