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Sábado 30 de mayo

GYT celebra en Mendoza los 40 años de GIT

Legendarios protagonistas del rock argentino, Pablo Guyot y Alfredo Toth vuelven a los escenarios. El encuentro será en el Teatro Plaza de Godoy Cruz.

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Guyot y Toht: GYT.

Guyot y Toht: GYT.

Pablo Guyot y Alfredo Toth, fundadores de GIT -una de las bandas más influyentes de la música argentina-, regresan a los escenarios para repasar sus grandes éxitos. En el marco de una gira celebratoria por los 40 años del grupo, la legendaria dupla llegará a Mendoza el sábado 30 de mayo a las 21:30 en el teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Las entradas están a la venta en boletería y EntradaWeb.

En este reecuentro con el público mendocino sonarán himnos inoxidables del rock nacional como “Es por amor”, "Siempre fuiste mi amor" y “La calle es su lugar (Ana)”, temas que el tiempo transformó en auténticos clásicos de la música argentina.

Embed - Pablo Guyot en Instagram: "27 de diciembre de 20 25, teatro, N. D ateneo GYT . Alfredo Toth,Pablo Guyot , #rocknacional #rocknacional #esporamor #40años #gyt Guille Cudmani ,Bolsa González."
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GYT, el regreso más esperado

La historia entre Guyot y Toth se extiende por más de 40 años. Antes de hacer historia con su propio grupo, fueron la base musical de Charly García en discos fundamentales como Clics Modernos y Piano Bar. Ya en la década del 80, al frente de GIT, se convirtieron en uno de los primeros proyectos argentinos en exportar su sonido y conquistar Latinoamérica.

Tras ese furor, la dupla se volcó de lleno a la producción artística a partir de 1994, dejando una huella profunda en la música local al trabajar con figuras de renombre como Los Piojos, Nito Mestre, Intoxicados, Guasones, Ratones Paranoicos y Bersuit Vergarabat, entre otros.

"Nos dedicamos muchos años a la producción. Todo eso te absorbe bastante, y en un momento dijimos: 'paremos un poco para divertirnos y tocar'", explicó Alfredo Toth acerca de los motivos que los impulsaron a volver a las rutas y escenarios de todo el país. Hoy, con el mismo espíritu y la energía intacta, la dupla revive la magia y el sonido característico de una época dorada del rock argentino como si 40 años fueran poca cosa.

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