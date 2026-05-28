Pablo Guyot y Alfredo Toth, fundadores de GIT -una de las bandas más influyentes de la música argentina-, regresan a los escenarios para repasar sus grandes éxitos. En el marco de una gira celebratoria por los 40 años del grupo, la legendaria dupla llegará a Mendoza el sábado 30 de mayo a las 21:30 en el teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Las entradas están a la venta en boletería y EntradaWeb.
GYT celebra en Mendoza los 40 años de GIT
Legendarios protagonistas del rock argentino, Pablo Guyot y Alfredo Toth vuelven a los escenarios. El encuentro será en el Teatro Plaza de Godoy Cruz.
En este reecuentro con el público mendocino sonarán himnos inoxidables del rock nacional como “Es por amor”, "Siempre fuiste mi amor" y “La calle es su lugar (Ana)”, temas que el tiempo transformó en auténticos clásicos de la música argentina.
GYT, el regreso más esperado
La historia entre Guyot y Toth se extiende por más de 40 años. Antes de hacer historia con su propio grupo, fueron la base musical de Charly García en discos fundamentales como Clics Modernos y Piano Bar. Ya en la década del 80, al frente de GIT, se convirtieron en uno de los primeros proyectos argentinos en exportar su sonido y conquistar Latinoamérica.
Tras ese furor, la dupla se volcó de lleno a la producción artística a partir de 1994, dejando una huella profunda en la música local al trabajar con figuras de renombre como Los Piojos, Nito Mestre, Intoxicados, Guasones, Ratones Paranoicos y Bersuit Vergarabat, entre otros.
"Nos dedicamos muchos años a la producción. Todo eso te absorbe bastante, y en un momento dijimos: 'paremos un poco para divertirnos y tocar'", explicó Alfredo Toth acerca de los motivos que los impulsaron a volver a las rutas y escenarios de todo el país. Hoy, con el mismo espíritu y la energía intacta, la dupla revive la magia y el sonido característico de una época dorada del rock argentino como si 40 años fueran poca cosa.