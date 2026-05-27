En el marco de su gira nacional, el músico y compositor Adrián Berra regresará a Mendoza para mostrar su última producción de estudio "Antes de saltar". El concierto será este sábado 30 de mayo, a las 21, en el espacio cultural Foxy Live. Las localidades ya se encuentran disponibles a través de Passline.com.
Adrián Berra presenta en Mendoza su nuevo álbum "Antes de saltar"
El cantautor argentino se presentará en Foxy Live con banda completa. El repertorio incluirá las canciones de su reciente lanzamiento discográfico y un repaso por sus composiciones más emblemáticas
La presentación en Mendoza se da al inicio del tour, el cual registró una función con localidades agotadas en La Trastienda, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para esta función, Berra estará acompañado por su formación musical estable, con una propuesta estética que combina arreglos potentes y dinámicas expansivas sin relegar la impronta acústica e intimista que caracteriza su trayectoria.
Adrián Berra: un repaso integral por su catálogo
El desarrollo del espectáculo, proyectado con una duración estimada de dos horas, contemplará la ejecución íntegra de las piezas de su nuevo material -editado formalmente a fines de febrero de 2026- en convivencia con una selección de las obras más populares de su discografía y sus primeras canciones de corte independiente.
"Antes de saltar" propone un eje conceptual que aborda el movimiento constante y la tensión vital como un estado permanente, distanciándose de la idea lineal del instante previo a una determinación. La grabación del disco se llevó a cabo en agosto de 2025 en las instalaciones de Estudio Sonorámica. La producción artística estuvo a cargo de la dupla integrada por Matías Cella y Tomás Sanguinetti, mientras que el proceso de masterización fue ejecutado por el ingeniero Daniel Ovié.
El álbum se compone de nueve canciones: "Rotonda", "Nunca se termina", "Lágrima seca", "Antes de saltar", "Pasan los años", "A orillas de la ciudad", "Domingo", "Feria de Don Juco" y "Colibrí". A través de estas piezas, la lírica del autor transita por ejes temáticos vinculados a la temporalidad, la memoria colectiva, los entornos urbanos periféricos y la contemplación.
“Este disco no habla de un salto al vacío. Desglosa el tiempo. Habla de vivir en ese movimiento constante hacia adelante. De aceptar que en el camino siempre existe un primer impulso”, argumentó el propio Berra respecto al criterio conceptual que unifica la obra.
La instrumentación y los arreglos del disco -así como su correlato en la ejecución en vivo- fueron consolidados por los músicos de sesión y estables de la agrupación:
- Tomás Sanguinetti: Guitarras y coros.
- Clara Presta: Piano, sintetizadores, acordeón y coros.
- Tomás Boqué: Batería, percusión y coros.
- Lucas Garbarino: Bajo.
- Alejandro Grillo Ferrero: Instrumentos de viento.