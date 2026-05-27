Adrián Berra presenta en Mendoza su nuevo álbum "Antes de saltar"

Adrián Berra: un repaso integral por su catálogo

El desarrollo del espectáculo, proyectado con una duración estimada de dos horas, contemplará la ejecución íntegra de las piezas de su nuevo material -editado formalmente a fines de febrero de 2026- en convivencia con una selección de las obras más populares de su discografía y sus primeras canciones de corte independiente.

"Antes de saltar" propone un eje conceptual que aborda el movimiento constante y la tensión vital como un estado permanente, distanciándose de la idea lineal del instante previo a una determinación. La grabación del disco se llevó a cabo en agosto de 2025 en las instalaciones de Estudio Sonorámica. La producción artística estuvo a cargo de la dupla integrada por Matías Cella y Tomás Sanguinetti, mientras que el proceso de masterización fue ejecutado por el ingeniero Daniel Ovié.

Embed - Adrián Berra - Rotonda (Visualizer)

El álbum se compone de nueve canciones: "Rotonda", "Nunca se termina", "Lágrima seca", "Antes de saltar", "Pasan los años", "A orillas de la ciudad", "Domingo", "Feria de Don Juco" y "Colibrí". A través de estas piezas, la lírica del autor transita por ejes temáticos vinculados a la temporalidad, la memoria colectiva, los entornos urbanos periféricos y la contemplación.

“Este disco no habla de un salto al vacío. Desglosa el tiempo. Habla de vivir en ese movimiento constante hacia adelante. De aceptar que en el camino siempre existe un primer impulso”, argumentó el propio Berra respecto al criterio conceptual que unifica la obra.

La instrumentación y los arreglos del disco -así como su correlato en la ejecución en vivo- fueron consolidados por los músicos de sesión y estables de la agrupación: