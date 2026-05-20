Paul McCartney eligió las 10 canciones que marcaron su vida

Embed - The Kinks - You Really Got Me (Official Audio)

Maybelline de Chuck Berry

That'll Be The Day de Buddy Holly

All Shook Up de Elvis Presley

Paul McCartney siempre ha considerado a Elvis Presley una de sus mayores influencias musicales.

Don't You Want Me de The Human League

Kiss de Prince

Paul McCartney y Prince compartieron una profunda admiración mutua a lo largo de los años. El ex-Beatle ha descrito a Prince como su "artista moderno favorito", destacando su capacidad para tocar múltiples instrumentos y su originalidad.

Tambourine Man de Bob Dylan

Recientemente McCartney aseguró que se pone nervioso cada vez que está cerca de Dylan.

God Only Knows de The Beach Boys

En varias ocasiones Paul McCartney aseguró que The Beach Boys influyó mucho no solo en su música, sino también en el estilo de The Beatles.

Embed - God Only Knows (Remastered 1999)

Imagine de John Lennon

Su ex compañero y amigo también influyó mucho en su vida y carrera. No solo formaron una gran dupla al momento de componer, sino que además se acompañaron en diversos momentos de la vida.

¿Paul McCartney sacará un nuevo disco?

El artista oriundo de Liverpool estuvo en el cierre de la temporada del programa "Saturday Night Live", y allí interpretó el primer corte de su próximo disco, "The Boys Of Dungeon Lane", la melancólica "Days We Left Behind".

Embed - Paul McCartney: Days We Left Behind - SNL

En dicho programa, el ex Beatle también sorprendió al tocar un clásico de la época de Wings, "Band on the Run", con Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, en la batería en ambas canciones.