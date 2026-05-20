Para muchos artistas, Paul McCartney es uno de los cantautores más importantes de la historia, pero para poder llegar a ser el músico que es en la actualidad, él también se nutrió y se inspiró en otros artistas.
Paul McCartney eligió las 10 canciones que marcaron su vida
El ex Beatle explicó cuáles son las 10 canciones que más han marcado e influído en su vida. A continuación el listado
¿Cuáles son las canciones y los artistas que marcaron la vida de Paul McCartney?
- Be-Bop-a-Lula de Gene Vincent
McCartney aseguró que este fue uno de los primeros récords que compró en su vida.
- You Really Got Me de The Kinks
McCartney ha expresado gran admiración por la banda de los hermanos Davies, reconociéndolos como una influencia clave, e incluso llegó a revelar que la canción "You Really Got Me" definió su vida y es una de sus favoritas. [1, 2, 3]
- Maybelline de Chuck Berry
- That'll Be The Day de Buddy Holly
- All Shook Up de Elvis Presley
Paul McCartney siempre ha considerado a Elvis Presley una de sus mayores influencias musicales.
- Don't You Want Me de The Human League
- Kiss de Prince
Paul McCartney y Prince compartieron una profunda admiración mutua a lo largo de los años. El ex-Beatle ha descrito a Prince como su "artista moderno favorito", destacando su capacidad para tocar múltiples instrumentos y su originalidad.
- Tambourine Man de Bob Dylan
Recientemente McCartney aseguró que se pone nervioso cada vez que está cerca de Dylan.
- God Only Knows de The Beach Boys
En varias ocasiones Paul McCartney aseguró que The Beach Boys influyó mucho no solo en su música, sino también en el estilo de The Beatles.
- Imagine de John Lennon
Su ex compañero y amigo también influyó mucho en su vida y carrera. No solo formaron una gran dupla al momento de componer, sino que además se acompañaron en diversos momentos de la vida.
¿Paul McCartney sacará un nuevo disco?
El artista oriundo de Liverpool estuvo en el cierre de la temporada del programa "Saturday Night Live", y allí interpretó el primer corte de su próximo disco, "The Boys Of Dungeon Lane", la melancólica "Days We Left Behind".
En dicho programa, el ex Beatle también sorprendió al tocar un clásico de la época de Wings, "Band on the Run", con Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, en la batería en ambas canciones.