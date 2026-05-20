Ni una hora, ni media: la ciencia reveló el tiempo mínimo de ejercicio para vivir más años

Incluso, reducir el tiempo que pasamos sentados tan solo 30 minutos al día se asocia con una reducción del 7% en la mortalidad prematura a nivel poblacional.

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Cómo sumarle años a tu vida (sin sufrir en el intento)

Lo mejor de esta evidencia científica es su flexibilidad. No requiere ropa deportiva ni planificar una rutina compleja. Se trata de hackear tus hábitos diarios e inyectarles movimiento.

Puedes activar tu cuerpo con acciones tan sencillas como:

En la cocina: Hacer una serie de sentadillas o flexiones en la encimera mientras esperas la comida en el horno.

Hacer una serie de sentadillas o flexiones en la encimera mientras esperas la comida en el horno. En el trayecto: Estacionar el coche a cinco minutos de tu destino final o elegir siempre las escaleras en lugar del ascensor.

Estacionar el coche a cinco minutos de tu destino final o elegir siempre las escaleras en lugar del ascensor. En el hogar: Pasar la aspiradora de forma enérgica o bailar con intensidad tu canción favorita.

La constancia es la verdadera clave de la longevidad. Empezar con cinco minutos diarios no solo protege tus huesos y tu corazón hoy, sino que construye el hábito inconsciente que transformará por completo tu vejez.