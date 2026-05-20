Un ambicioso estudio global liderado por el profesor Ulf Ekelund, que analizó datos de 150.000 adultos en el Reino Unido, Estados Unidos y Escandinavia, ha revelado un dato asombroso: solo cinco minutos al día de ejercicio moderado pueden prevenir una de cada una de diez muertes prematuras.
Ni una hora, ni media: la ciencia reveló el tiempo mínimo de ejercicio para vivir más años
Una revolución en la salud pública demuestra que no necesitas extenuantes sesiones de ejercicio para proteger tu cuerpo y ganar longevidad. De hecho, la clave podría estar en pequeños "bocados" de movimiento
El poder de los "bocados de ejercicio"
Este hallazgo no sustituye por completo la recomendación general de la OMS de realizar 150 minutos semanales de ejercicio, pero es un salvavidas científico para las personas sedentarias. El secreto de estos microentrenamientos radica en lo que los expertos denominan "actividad en pequeñas dosis".
Según la profesora Marie Murphy, estas ráfagas breves de movimiento aceleran el ritmo cardíaco y mantienen el motor metabólico encendido incluso después de haber parado. Es decir, tu cuerpo sigue quemando energía y recuperándose de forma óptima mientras tú ya estás descansando en el sofá.
Incluso, reducir el tiempo que pasamos sentados tan solo 30 minutos al día se asocia con una reducción del 7% en la mortalidad prematura a nivel poblacional.
Cómo sumarle años a tu vida (sin sufrir en el intento)
Lo mejor de esta evidencia científica es su flexibilidad. No requiere ropa deportiva ni planificar una rutina compleja. Se trata de hackear tus hábitos diarios e inyectarles movimiento.
Puedes activar tu cuerpo con acciones tan sencillas como:
- En la cocina: Hacer una serie de sentadillas o flexiones en la encimera mientras esperas la comida en el horno.
- En el trayecto: Estacionar el coche a cinco minutos de tu destino final o elegir siempre las escaleras en lugar del ascensor.
- En el hogar: Pasar la aspiradora de forma enérgica o bailar con intensidad tu canción favorita.
La constancia es la verdadera clave de la longevidad. Empezar con cinco minutos diarios no solo protege tus huesos y tu corazón hoy, sino que construye el hábito inconsciente que transformará por completo tu vejez.