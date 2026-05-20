Ni yoga, ni pilates: el ejercicio que previene caídas y fracturas en adultos mayores

Cuando pensamos en el bienestar físico de los adultos mayores, disciplinas como el yoga o el pilates suelen ser las primeras recomendaciones de los expertos. Ambas son excelentes para la flexibilidad y la postura. Sin embargo, existe un ejercicio que es subestimado, puede hacerse desde casa, y previene caídas y lesiones.
Justamente, las caídas por la pérdida de equilibrio son uno de los problemas más comunes en lo que se refiere a los adultos mayores. Con esta actividad, puedes prevenirla.
Elevación de talones, el ejercicio ideal para los adultos mayores
Este movimiento tan simple como ponerse de puntillas es, según la ciencia médica, una de las herramientas más potentes para garantizar la independencia y la seguridad en los adultos mayores.
Aunque el yoga y el pilates fortalecen el core (la zona abdominal y lumbar), la elevación de talones trabaja directamente sobre la base de nuestro equilibrio: los tobillos y las pantorrillas, mejorando el equlibrio en los adultos mayores.
Al levantar los talones, se activan y fortalecen dos músculos principales: el gastrocnemio y el sóleo. Esta acción ofrece tres tipos de beneficios:
- Unos tobillos fuertes actúan como el mejor sistema de amortiguación del cuerpo, permitiendo reaccionar a tiempo ante un terreno irregular.
- Al contraerse, las pantorrillas bombean la sangre acumulada en las piernas de regreso al corazón, mejorando la circulación y reduciendo la hinchazón.
- Este ejercicio replica el movimiento necesario para levantarse de una silla, subir escaleras o alcanzar un objeto alto de la alacena.
Cómo realizar este ejercicio de forma segura en casa
La mayor ventaja de la elevación de talones es que puede realizarla prácticamente cualquier persona, adaptando la intensidad a sus capacidades. El paso a paso es el siguiente:
-
Colóquese de pie frente al respaldo de una silla firme, una mesa o una pared para apoyarse.
Mantenga los pies separados a la altura de los hombros.
Suba lentamente los talones hasta quedar sobre la punta de los pies y sostenga la posición un segundo.
Baje de forma pausada y controlada (evite dejarse caer de golpe).