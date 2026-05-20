Ni yoga, ni pilates: el ejercicio que previene caídas y fracturas en adultos mayores

Elevación de talones, el ejercicio ideal para los adultos mayores

Este movimiento tan simple como ponerse de puntillas es, según la ciencia médica, una de las herramientas más potentes para garantizar la independencia y la seguridad en los adultos mayores.

Aunque el yoga y el pilates fortalecen el core (la zona abdominal y lumbar), la elevación de talones trabaja directamente sobre la base de nuestro equilibrio: los tobillos y las pantorrillas, mejorando el equlibrio en los adultos mayores.

ejercicio, adultos mayores Este ejercicio puede realizarse tanto parado como sentado.

Al levantar los talones, se activan y fortalecen dos músculos principales: el gastrocnemio y el sóleo. Esta acción ofrece tres tipos de beneficios:

Unos tobillos fuertes actúan como el mejor sistema de amortiguación del cuerpo, permitiendo reaccionar a tiempo ante un terreno irregular.

Al contraerse, las pantorrillas bombean la sangre acumulada en las piernas de regreso al corazón, mejorando la circulación y reduciendo la hinchazón.

Este ejercicio replica el movimiento necesario para levantarse de una silla, subir escaleras o alcanzar un objeto alto de la alacena.

Cómo realizar este ejercicio de forma segura en casa

La mayor ventaja de la elevación de talones es que puede realizarla prácticamente cualquier persona, adaptando la intensidad a sus capacidades. El paso a paso es el siguiente: