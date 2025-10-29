Paul McCartney tendrá su propio documental: cuándo se estrena y en qué plataforma se podrá ver

El título de este material es "Band on the Run", el cual hace alusión al primer álbum de ese grupo formado con su primera esposa Linda McCartney, inspira el del documental de unas dos horas, "Man on the Run". Se podrá ver cómo "el artista reconstruyó su carrera, su vida y su sonido, dando forma a una nueva etapa marcada por la libertad y la experimentación".

El mismo fue realizado por el estadounidense ganador del premio Oscar Morgan Neville, quien ya había dirigido varios largometrajes, como por ejemplo el caso de una reciente película de animación sobre la vida del músico y productor Pharrell Williams.

Embed - Paul McCartney & Wings - Band On The Run (Official Music Video)

El documental fue cuenta con la participación de Paul McCartney como productor ejecutivo, junto con Chloe Simmons y Meghan Walsh (Tremolo), Scott Rodger y Ben Chappell (MPL), y Michele Anthony y David Blackman (Polygram Entertainment), y Caitrin Rogers.

Pero esto no es todo, ya que el libro "Wings: The Story of a Band on the Run", escrito por McCartney, saldrá a la venta el 4 de noviembre en Amazon y en audio en la plataforma Audible, filial del gigante estadounidense.

Además, Amazon, Universal Music y McCartney llegaron a un acuerdo para lanzar "canciones exclusivas" del artista en 2026.