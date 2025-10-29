Paul McCartney es uno de los músicos más importantes del mundo, y ahora parte de su vida y obra se verá reflejada en un documental que promete repasar la carrera individual del artista tras su salida de The Beatles.
Paul McCartney tendrá su propio documental: cuándo se estrena y en qué plataforma se podrá ver
El cantante británico Paul McCartney confirmó la fecha de estreno de un documental que buceará en el momento más complicado de su carrera
¿Cuándo se estrena el documental de Paul McCartney y dónde podrá verse?
El documental llevará por título "Paul McCartney: Man on the Run", y contará con música y material inédito del artista. El mismo se estrenará el 25 de febrero de 2026 y se podrá ver en Prime Video.
En el adelanto del documental, se puede escuchar al músico decir: "los Beatles se habían separado, y me decía '¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo podré hacer jamás algo que sea tan bueno?'".
El título de este material es "Band on the Run", el cual hace alusión al primer álbum de ese grupo formado con su primera esposa Linda McCartney, inspira el del documental de unas dos horas, "Man on the Run". Se podrá ver cómo "el artista reconstruyó su carrera, su vida y su sonido, dando forma a una nueva etapa marcada por la libertad y la experimentación".
El mismo fue realizado por el estadounidense ganador del premio Oscar Morgan Neville, quien ya había dirigido varios largometrajes, como por ejemplo el caso de una reciente película de animación sobre la vida del músico y productor Pharrell Williams.
El documental fue cuenta con la participación de Paul McCartney como productor ejecutivo, junto con Chloe Simmons y Meghan Walsh (Tremolo), Scott Rodger y Ben Chappell (MPL), y Michele Anthony y David Blackman (Polygram Entertainment), y Caitrin Rogers.
Pero esto no es todo, ya que el libro "Wings: The Story of a Band on the Run", escrito por McCartney, saldrá a la venta el 4 de noviembre en Amazon y en audio en la plataforma Audible, filial del gigante estadounidense.
Además, Amazon, Universal Music y McCartney llegaron a un acuerdo para lanzar "canciones exclusivas" del artista en 2026.