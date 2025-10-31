Inicio Series y películas Netflix
Streaming

La serie mexicana de Netflix que combina acción, drama y una tensión seductora que te atrapará

Esmeralda Pimentel es la protagonista de este drama intenso que arrasa entre las series y películas mexicanas de Netflix

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Esmeralda Pimentel es la protagonista de esta serie disponible en Netflix.

Esmeralda Pimentel es la protagonista de esta serie disponible en Netflix.

Netflix tiene dentro de su catálogo con series y películas mexicanas muchas producciones que se destacan por su calidad y emoción. Entre ellas, La bella y las bestias se ha convertido en un verdadero hallazgo para los suscriptores que buscan acción, suspenso y un toque de drama.

Con la actuación de Esmeralda Pimentel en un papel cautivador y creada por Juan Camilo Ferrand en 2018, esta serie mexicana cuenta con 82 capítulos. Aunque no es una producción original de Netflix, rápidamente se volvió popular en la plataforma y hoy es considerada un tesoro escondido para quienes disfrutan de historias intensas y llenas de acción.

Según la sinopsis oficial de Netflix, la trama sigue a una mujer decidida a vengar la muerte de sus padres. Este argumento hace que la serie La bella y las bestias sea perfecta para los fanáticos de thrillers y dramas intensos.

La bella y las bestias.jpg
La bella y las bestias es una serie protagonizada por Esmeralda Pimentel y disponible en Netflix.

La bella y las bestias es una serie protagonizada por Esmeralda Pimentel y disponible en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie La bella y las bestias

La serie La bella y las bestias centra su trama en la vida de Enrique León, quien desde hace dos años se ha dedicado a perseguir a Armando Quintero (Ari Telch), un corrupto dueño de un casino con el que lava dinero y está detrás de la delincuencia en México.

Enrique es asesinado, junto a su esposa, al ser considerados por Armando y sus socios como una amenaza. Años más tarde, Isabela León (Esmeralda Pimentel) regresa a México para abrir un gimnasio de artes marciales mixtas.

La bella y las bestias 1.jpg

Esto será una fachada, ya que su único deseo es vengarse de quienes estuvieron involucrados en el asesinato de sus padres. Para esto, deberá enfrentarse a las “bestias” del poder e infiltrarse en las vidas de estos delincuentes y concretar su venganza.

La sinopsis oficial de Netflix versa: “Una mujer con sed de revancha vuelve a México para encontrar a los asesinos de sus padres, que se esconden detrás de fachadas en la alta sociedad”.

Netflix: tráiler de la serie La bella y las bestias

Embed - La Bella y las Bestias tráiler Univision

Reparto de La bella y las bestias, serie de Netflix

  • Esmeralda Pimentel (Isabela León)
  • Osvaldo Benavides (Juan Pablo Quintero)
  • Arturo Barba (Emanuel Espitia)
  • Jorge Alberti (Mike)
  • Sebastián Martínez (Antonio José Ramos)
  • Jaume Mateu (Simón Narváez)
  • Ari Telch (Armando Quintero)

Dónde ver la serie La bella y las bestias, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película La bella y las bestias se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película La bella y las bestias se puede ver en Hulu.
  • España: la película La bella y las bestias se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar