La serie mexicana de Netflix que combina acción, drama y una tensión seductora que te atrapará

La bella y las bestias.jpg La bella y las bestias es una serie protagonizada por Esmeralda Pimentel y disponible en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie La bella y las bestias

La serie La bella y las bestias centra su trama en la vida de Enrique León, quien desde hace dos años se ha dedicado a perseguir a Armando Quintero (Ari Telch), un corrupto dueño de un casino con el que lava dinero y está detrás de la delincuencia en México.

Enrique es asesinado, junto a su esposa, al ser considerados por Armando y sus socios como una amenaza. Años más tarde, Isabela León (Esmeralda Pimentel) regresa a México para abrir un gimnasio de artes marciales mixtas.

La bella y las bestias 1.jpg

Esto será una fachada, ya que su único deseo es vengarse de quienes estuvieron involucrados en el asesinato de sus padres. Para esto, deberá enfrentarse a las “bestias” del poder e infiltrarse en las vidas de estos delincuentes y concretar su venganza.

La sinopsis oficial de Netflix versa: “Una mujer con sed de revancha vuelve a México para encontrar a los asesinos de sus padres, que se esconden detrás de fachadas en la alta sociedad”.

Netflix: tráiler de la serie La bella y las bestias

Embed - La Bella y las Bestias tráiler Univision

Reparto de La bella y las bestias, serie de Netflix

Esmeralda Pimentel (Isabela León)

Osvaldo Benavides (Juan Pablo Quintero)

Arturo Barba (Emanuel Espitia)

Jorge Alberti (Mike)

Sebastián Martínez (Antonio José Ramos)

Jaume Mateu (Simón Narváez)

Ari Telch (Armando Quintero)

Dónde ver la serie La bella y las bestias, según la zona geográfica