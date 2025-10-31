Netflix tiene dentro de su catálogo con series y películas mexicanas muchas producciones que se destacan por su calidad y emoción. Entre ellas, La bella y las bestias se ha convertido en un verdadero hallazgo para los suscriptores que buscan acción, suspenso y un toque de drama.
La serie mexicana de Netflix que combina acción, drama y una tensión seductora que te atrapará
Esmeralda Pimentel es la protagonista de este drama intenso que arrasa entre las series y películas mexicanas de Netflix
Con la actuación de Esmeralda Pimentel en un papel cautivador y creada por Juan Camilo Ferrand en 2018, esta serie mexicana cuenta con 82 capítulos. Aunque no es una producción original de Netflix, rápidamente se volvió popular en la plataforma y hoy es considerada un tesoro escondido para quienes disfrutan de historias intensas y llenas de acción.
Según la sinopsis oficial de Netflix, la trama sigue a una mujer decidida a vengar la muerte de sus padres. Este argumento hace que la serie La bella y las bestias sea perfecta para los fanáticos de thrillers y dramas intensos.
Netflix: de qué trata la serie La bella y las bestias
La serie La bella y las bestias centra su trama en la vida de Enrique León, quien desde hace dos años se ha dedicado a perseguir a Armando Quintero (Ari Telch), un corrupto dueño de un casino con el que lava dinero y está detrás de la delincuencia en México.
Enrique es asesinado, junto a su esposa, al ser considerados por Armando y sus socios como una amenaza. Años más tarde, Isabela León (Esmeralda Pimentel) regresa a México para abrir un gimnasio de artes marciales mixtas.
Esto será una fachada, ya que su único deseo es vengarse de quienes estuvieron involucrados en el asesinato de sus padres. Para esto, deberá enfrentarse a las “bestias” del poder e infiltrarse en las vidas de estos delincuentes y concretar su venganza.
Netflix: tráiler de la serie La bella y las bestias
Reparto de La bella y las bestias, serie de Netflix
- Esmeralda Pimentel (Isabela León)
- Osvaldo Benavides (Juan Pablo Quintero)
- Arturo Barba (Emanuel Espitia)
- Jorge Alberti (Mike)
- Sebastián Martínez (Antonio José Ramos)
- Jaume Mateu (Simón Narváez)
- Ari Telch (Armando Quintero)
Dónde ver la serie La bella y las bestias, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La bella y las bestias se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La bella y las bestias se puede ver en Hulu.
- España: la película La bella y las bestias se puede ver en Netflix.