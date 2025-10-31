La plataforma de series y películas de Netflix es la más popular del mundo. Dentro de su catálogo, podemos encontrar dramas psicológicos que se han ganado el corazón de la crítica y de los suscriptores. Eso sin contar del el reconocimiento que reciben con los galardones más importantes del cine.
El thriller psicológico de Netflix que fascina a la crítica y es considerado una joya del cine
Es un drama psicológico que arrasa entre las series y películas clásicas del cine de terror en Netflix
Una de ellas es la película Pearl, escrita y dirigida por el cineasta Ti West y estrenada en 2022. Se trata de una precuela de 'X' (2022) centrada en los orígenes del personaje de Pearl (Mia Goth) que se puede ver en Netflix.
Pearl es una película de 1 hora y 42 minutos que es considerada por la crítica como “rara, retorcida y macabra”. Para Pablo O. Scholz de Diario Clarín, “tiene todo para convertirse en un clásico del terror”.
Galardonada con un premio Saturn Awards a Mejor film independiente, la película Pearl “es una verdadera joya del cine de terror” y “el resultado es demoledor”, según Santiago García de Leer Cine.
Netflix: de qué trata la película Pearl
La sinopsis oficial de la película Pearl versa: “En 1918, una chica de granja de Texas con un insaciable deseo de alcanzar la fama se arriesga cada vez más en busca de su gran oportunidad”.
La película en Netflix centra su trama en Pearl, interpretada por Mía Goth, una chica que vive junto a sus padres en una granja en un pueblito de Estados Unidos, en 1918.
Su sueño es convertirse en una estrella del cine o el teatro y ser admirada por todo el mundo. Pero su anhelo se ve frustrado por el fuerte carácter de su madre y la discapacidad de su padre. Ante este impedimento, Pearl comienza a tener una serie de comportamientos sociópatas, que la terminan convirtiendo en una asesina.
Netflix: tráiler de la película Pearl
Dónde ver la película Pearl, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Pearl se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Pearl se puede ver en HBO Max.
- España: la película Pearl se puede alquilar en Apple TV.