El thriller psicológico de Netflix que fascina a la crítica y es considerado una joya del cine

Amazon Prime Video Pearl.jpg La película Pearl, disponible en Netflix, es considerada por la crítica una verdadera joya del cine de terror.

Galardonada con un premio Saturn Awards a Mejor film independiente, la película Pearl “es una verdadera joya del cine de terror” y “el resultado es demoledor”, según Santiago García de Leer Cine.

Netflix: de qué trata la película Pearl

La sinopsis oficial de la película Pearl versa: “En 1918, una chica de granja de Texas con un insaciable deseo de alcanzar la fama se arriesga cada vez más en busca de su gran oportunidad”.

netflix-peliucla-pearl2.jpg La película Pearl es un drama psicológico de 2022.

La película en Netflix centra su trama en Pearl, interpretada por Mía Goth, una chica que vive junto a sus padres en una granja en un pueblito de Estados Unidos, en 1918.

Su sueño es convertirse en una estrella del cine o el teatro y ser admirada por todo el mundo. Pero su anhelo se ve frustrado por el fuerte carácter de su madre y la discapacidad de su padre. Ante este impedimento, Pearl comienza a tener una serie de comportamientos sociópatas, que la terminan convirtiendo en una asesina.

Netflix: tráiler de la película Pearl

Dónde ver la película Pearl, según la zona geográfica