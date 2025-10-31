Netflix estrena 8 capítulos de la serie más esperada de 2025 y ya causa furor en todo el mundo

La espera terminó: la temporada 2 de Respira ya se estrenó en Netflix y promete ser uno de los grandes éxitos del año. La plataforma de series y películas lanzó los nuevos capítulos de esta historia española que conquistó a los espectadores, con Blanca Suárez y Manu Ríos nuevamente como protagonistas, y una incorporación que revolucionó a los fans: Pablo Alborán.
Al igual que la primera parte, esta segunda temporada cuenta con 8 capítulos llenos de drama, adrenalina y emociones al límite. La historia de Respira 2 retoma los acontecimientos que quedaron pendientes en el impactante final anterior, ambientados en el hospital ficticio Joaquín Sorolla, en Valencia.
Netflix confirmó que Respira, temporada 2, está disponible desde este viernes 31 de octubre de 2025, lista para maratonear. Con un elenco estelar y una trama que combina tensión, romance y giros inesperados, la serie promete mantener a los espectadores al borde del asiento en cada episodio.
Netflix: tráiler de la temporada 2 de Respira
Netflix: de qué trata la serie Respira
La serie Respira gira en torno a un ficticio hospital llamado Joaquín Sorolla ubicado en Valencia, España, donde se refleja la tensión entre la salud estatal y la privada.
Al inicio de la serie de Netflix, una huelga pone en riesgo una operación crucial dirigida por la cirujana Pilar Amaro (Aitana Sánchez Guijón) y el oncólogo Néstor Moa (Borja Luna), revelando conflictos en el ámbito médico.
El relato de la serie retrocede tres meses para mostrar cómo la presidenta de la Comunidad Valenciana, Patricia Segura (Najwa Nimri), enfrenta la contradicción entre sus ideales privatizadores y su propia urgencia médica.
En la segunda temporada de Respira, el hospital se ha convertido en un centro de gestión privada, lo que supone un enorme desafío para las convicciones y principios de sus médicos.
Patricia continuará luchando contra su cáncer y estrechando un lazo cada vez más estrecho con Néstor. Además, la llegada de la prestigiosa oncóloga Sophie (Rachel Lascar) pondrá patas arriba el Joaquín Sorolla.
Sobre el final de la primera temporada de Respira, Jésica (Blanca Suárez) admite que ama a Biel (Manu Ríos), quien está muy ilusionado hasta que aparece el novio de ella con un anillo de compromiso.
Antes de que se logre resolver el triángulo amoroso, un paciente ataca a Jésica y escapa. Biel la encuentra, pero no queda claro si podrá salvarla.
Reparto de Respira 2, la serie de Netflix
- Aitana Sánchez-Gijón como Pilar Amaro
- Najwa Nimri como Patricia Segura
- Blanca Suárez como Jésica Donoso
- Manu Ríos como Biel de Felipe
- Borja Luna como Néstor Moa
- Alfondo Bassave como Lluís Jornet Blasco
- Xoán Fórneas como Enrique Quique
- Abril Zamora como Neus
- Ana Rayo como Leo
- Marwa Bakhat como May
- Blanca Martínez como Blanca
Pablo Alborán se suma al reparto de Respira
La serie Respira ha sorprendido a los fanáticos por la inclusión de Pablo Alborán al reparto, en el papel de un cirujano plástico del Joaquín Sorolla.
El cantante malagueño se suma al elenco en el papel del cirujano plástico Jon Balanzetegui. Junto a él, también se incorporan Gustavo Salmerón, Rachel Lascar, Ana Rayo, Macarena de Rueda y Claudia Traisac, entre otros.
Dónde ver la serie Respira, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Respira se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Respira se puede ver en Netflix.
- España: la serie Respira se puede ver en Netflix.