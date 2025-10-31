Netflix estrena 8 capítulos de la serie más esperada de 2025 y ya causa furor en todo el mundo

Netflix: tráiler de la temporada 2 de Respira

Netflix: de qué trata la serie Respira

La serie Respira gira en torno a un ficticio hospital llamado Joaquín Sorolla ubicado en Valencia, España, donde se refleja la tensión entre la salud estatal y la privada.

Al inicio de la serie de Netflix, una huelga pone en riesgo una operación crucial dirigida por la cirujana Pilar Amaro (Aitana Sánchez Guijón) y el oncólogo Néstor Moa (Borja Luna), revelando conflictos en el ámbito médico.

El relato de la serie retrocede tres meses para mostrar cómo la presidenta de la Comunidad Valenciana, Patricia Segura (Najwa Nimri), enfrenta la contradicción entre sus ideales privatizadores y su propia urgencia médica.

serie respira 2 Najwa Nimri también está en la segunda temporada de Respira.

En la segunda temporada de Respira, el hospital se ha convertido en un centro de gestión privada, lo que supone un enorme desafío para las convicciones y principios de sus médicos.

Patricia continuará luchando contra su cáncer y estrechando un lazo cada vez más estrecho con Néstor. Además, la llegada de la prestigiosa oncóloga Sophie (Rachel Lascar) pondrá patas arriba el Joaquín Sorolla.

Sobre el final de la primera temporada de Respira, Jésica (Blanca Suárez) admite que ama a Biel (Manu Ríos), quien está muy ilusionado hasta que aparece el novio de ella con un anillo de compromiso.

Antes de que se logre resolver el triángulo amoroso, un paciente ataca a Jésica y escapa. Biel la encuentra, pero no queda claro si podrá salvarla.

serie respira 2 (4)

Reparto de Respira 2, la serie de Netflix

Aitana Sánchez-Gijón como Pilar Amaro

Najwa Nimri como Patricia Segura

Blanca Suárez como Jésica Donoso

Manu Ríos como Biel de Felipe

Borja Luna como Néstor Moa

Alfondo Bassave como Lluís Jornet Blasco

Xoán Fórneas como Enrique Quique

Abril Zamora como Neus

Ana Rayo como Leo

Marwa Bakhat como May

Blanca Martínez como Blanca

Pablo Alborán se suma al reparto de Respira

La serie Respira ha sorprendido a los fanáticos por la inclusión de Pablo Alborán al reparto, en el papel de un cirujano plástico del Joaquín Sorolla.

El cantante malagueño se suma al elenco en el papel del cirujano plástico Jon Balanzetegui. Junto a él, también se incorporan Gustavo Salmerón, Rachel Lascar, Ana Rayo, Macarena de Rueda y Claudia Traisac, entre otros.

serie respira 2 (5)

Dónde ver la serie Respira, según la zona geográfica