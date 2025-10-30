Netflix estrena 8 capítulos de una fantástica serie que promete convertirse en la más comentada del año

La plataforma de series y películas de Netflix estrenó una de las producciones más esperadas por los suscriptores. Este jueves 30 de octubre de 2025, llegó al catálogo la cuarta temporada, de 8 capítulos, de la serie The Witcher con un nuevo protagonista: Liam Hemsworth.
The Witcher es una adaptación a la televisión de la saga literaria de Andrzej Sapkowski, que dio a su vez origen a una trilogía de prestigiosos videojuegos. La serie ha sido galardonada con dos Premios BAFTA y está entre las entregas de fantasía más aclamadas de Netflix.
En las primeras tres temporadas, Henry Cavill fue quien le dio vida a Geralt de Rivia. Sin embargo, desde la cuarta entrega será el actor australiano Liam Hemsworth quien toma el papel protagónico para la renovación de la serie creada por Lauren Schmidt Hissrich.
Netflix: tráiler de la serie The Witcher, temporada 4
Netflix: de qué trata la serie The Witcher
La serie The Witcher presenta la historia de Geralt de Rivia, interpretado por Henry Cavill en las tres primeras temporadas, un brujo que se dedica a cazar monstruos genéticamente modificados y busca su lugar en un mundo de tormentos donde a menudo los humanos demuestran ser peores que las bestias.
Geralt lucha por mantener su humanidad en un mundo de fantasía oscura medieval gobernado por reyes, reinas y magos corruptos, donde abundan la pobreza, la violencia y la intolerancia.
El final de la temporada 3 deja abiertas tres vías narrativas para la cuarta entrega. Gerald (que ahora es interpretado por Liam Hemsworth) viaja rumbo a Nilfgaard acompañado de Jaskier y Milva para intentar localizar a Ciri y rescatarla del peligro que el brujo cree que acecha sobre ella.
Mientras tanto, Yennefer ha formado la Logia de Hechiceras, un poderoso grupo que intentará ampliar en los próximos episodios de la serie. Por último, Ciri ha decidido hacerse llamar Falka en su unión con los Ratas, una organización de adolescente criminales.
The Witcher: el nuevo elenco con Liam Hemsworth
- Liam Hemsworth (Geralt de Rivia)
- Sharlto Copley (Leo Bonhart, un violento cazarrecompensas y villano)
- Laurence Fishburne (Regis, un misterioso barbero-cirujano de renombre mundial con un pasado enigmático que se unirá a Gerald)
- James Purefoy (Skellen, un espía de alto rango y consejero de la corte de Emhyr)
- Danny Woodburn (Zoltan, un enano que se encuentra entre los personajes favoritos de los fans)
- Anya Chalotra (Yennefer)
- Freya Allan (Ciri)
- Joey Batey (Jaskier)
- Meng’er Zhang (Milva)
- Anna Shaffer (Triss Merigold)
- Rochelle Rose (Margarita Laux-Antille)
- Therica Wilson-Read (Sabrina Glevissig)
- Safiyya Ingar (Keira Metz)
- Cassie Clare (Philippa Eilhart)
- Mecia Simson (Francesca Findabair)
- Mimi Khayisa (Fringilla Vigo)
- Ben Radcliffe (Giselher)
- Christelle Elwin (Mistle)
- Fabian McCallum (Kayleigh)
- Aggy K. Adams (Iskra)
- Juliette Alexandra (Reef)
- Connor Crawford (Asse)
La cuarta temporada se renueva con nuevos personajes. Por su parte, Regis es un poderoso vampiro con dotes de cirujano, y Zoltan Chivay, un veterano de guerra y viejo amigo de Geralt. También se ha sumado al reparto Jack Myers en un personaje todavía por concretar.
Dónde ver la serie The Witcher, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie The Witcher se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The witcher se puede ver en Netflix.
- España: la serie The witcher se puede ver en Netflix.