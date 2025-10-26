El 24 de octubre de 2025, Netflix estrenó una comedia romántica y dramática que ya se posiciona entre las favoritas del público, ocupando el lugar N.º 4 entre las series y películas más vistas de la plataforma. Esta historia rinde homenaje a la icónica Diane Keaton, fallecida recientemente, y celebra su talento con escenas que combinan humor, romance y momentos emotivos.
Una comedia romántica inspiradora en Netflix: risas, emoción y un homenaje que toca el corazón
Netflix estrena un homenaje a Diane Keaton con una comedia romántica que promete brillar entre lo mejor de series y películas
Se trata de la película Cuando ellas quieren más, dirigida por Bill Holderman y estrenada en 2023 que destaca por darle espacio a cada protagonista para lucirse, reuniendo en varias escenas a varias de ellas de manera memorable. Con una duración de 1 hora y 47 minutos, logra mantener al espectador enganchado desde el primer minuto.
Según Diego Curubeto, del Diario Ámbito Financiero, esta mirada permite que cada actriz brille y que el público disfrute de una experiencia que combina entretenimiento con un homenaje a la legendaria Diane Keaton. Para quienes buscan nuevas series y películas en Netflix, esta propuesta romántica es imperdible.
Netflix: de qué trata la película Cuando ellas quieren más
La sinopsis oficial sobre la película Cuando ellas quieren más versa: “Cuando Viv se compromete, sus amigas la llevan a Italia, donde los romances, las travesuras y las sorpresas convierten su viaje en una aventura que cambiará sus vidas”.
La trama comienza cuando el grupo de cuatro amigas viaja a Italia con su club de lectura para disfrutar del viaje de chicas que nunca tuvieron. Pero cuando las cosas no salen según lo planeado y algunos secretos salen a la luz, sus relajantes vacaciones se convertirán en una aventura única por todo el país.
Netflix: tráiler de la película Cuando ellas quieren más
Reparto de Cuando ellas quieren más, película de Netflix
- Diane Keaton (Diane)
- Jane Fonda (Vivian)
- Candice Bergen (Sharon)
- Mary Steenburgen (Carol)
- Andy Garcia (Mitchell)
- Don Johnson (Arthur)
- Craig T. Nelson (Bruce)
- Giancarlo Giannini (Police Chief)
- Hugh Quarshie (Ousmane)
- Vincent Riotta (Chef Gianni)
Dónde ver la película Cuando ellas quieren más, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Cuando ellas quieren más se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Cuando ellas quieren más (Book Club: The Next Chapter) se puede ver en Starz.
- España: la película Cuando ellas quieren más se puede alquilar en Amazon y Apple TV.