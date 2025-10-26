Una comedia romántica inspiradora en Netflix: risas, emoción y un homenaje que toca el corazón

Se trata de la película Cuando ellas quieren más, dirigida por Bill Holderman y estrenada en 2023 que destaca por darle espacio a cada protagonista para lucirse, reuniendo en varias escenas a varias de ellas de manera memorable. Con una duración de 1 hora y 47 minutos, logra mantener al espectador enganchado desde el primer minuto.

cuando ellas quieren más Inspiradora y emotiva, esta historia en Netflix celebra grandes figuras del cine mientras entretiene con romance y humor.

Según Diego Curubeto, del Diario Ámbito Financiero, esta mirada permite que cada actriz brille y que el público disfrute de una experiencia que combina entretenimiento con un homenaje a la legendaria Diane Keaton. Para quienes buscan nuevas series y películas en Netflix, esta propuesta romántica es imperdible.