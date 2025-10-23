Netflix es la plataforma de series y películas más popular del mundo. Su catálogo se renueva constantemente, dando paso a producciones clásicas que han sabido ganarse el amor de los espectadores desde su estreno en 2007. Se trata de un drama romántico protagonizado por Hilary Swank y Gerard Butler.
La película romántica más hermosa y desgarradora del cine acaba de aterrizar en Netflix
Hilary Swank y Gerard Butler son los protagonistas de este melodrama que acaba de llegar al catálogo de series y películas de Netflix
Estamos hablando de la película Posdata: Te amo, dirigida por Richard LaGravenese y basada en la novela de Cecelia Ahern. En esta historia, ahora disponible en Netflix, una viuda encuentra una serie de mensajes que le dejó su marido fallecido para ayudarle a disminuir su dolor y alentarla a iniciar una nueva vida por sí misma.
Este drama sentimental, agridulce y emotivo tiene una duración de 2 horas y 6 minutos y fue aclamado por la crítica: “La película no es una cosa bella o culturalmente memorable, y aun así tiene encanto, aunque de una forma extraña. La ardiente sinceridad y desnudez emocional de Swank encaja bien con el exceso melodramático de LaGravenese”, consideró Manohla Dargis de The New York Times.
Netflix: de qué trata la película Posdata: Te amo
La sinopsis oficial de Netflix sobre Posdata: Te amo versa: “Cuando pierde a su amado por un tumor cerebral, la viuda Holly Kennedy recibe una serie de cartas que él dejó para ayudarla a superarlo”.
Holly Kennedy (Hilary Swank) es una joven viuda que trata de encauzar nuevamente su vida tras la muerte de su amado marido Gerry (Gerard Butler), fallecido de una enfermedad.
Pero un día, con motivo de su 30 cumpleaños, descubre que este le ha dejado varias cartas, todas con la misma postdata: PD: Te quiero. Obsesionada con las misivas y su contenido, la madre de Holly (Kathy Bates) y sus mejores amigas Sharon (Gina Gershon) y Denise (Lisa Kudrow) comienzan a pensar que se está aferrando demasiado a un pasado que nunca volverá.
Netflix: tráiler de la película Posdata: Te amo
Reparto de Posdata: Te amo, película de Netflix
- Hilary Swank (Holly)
- Gerard Butler (Gerry)
- Lisa Kudrow (Denise)
- Gina Gershon (Sharon)
- James Marsters (John)
- Kathy Bates (Patricia)
- Harry Connick Jr. (Daniel)
- Nellie McKay (Ciara)
- Jeffrey Dean Morgan (William)
- Dean Winters (Tom)
Dónde ver la película Posdata: Te amo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Posdata: Te amo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Posdata: Te amo se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la película Posdata: Te amo se puede alquilar en Rakuten TV.