La película romántica más hermosa y desgarradora del cine acaba de aterrizar en Netflix

Posdata, Te amo.jpg Posdata: Te amo es una película protagonizada por Hilary Swank y Gerard Butler que acaba de estrenar en Netflix.

Netflix: de qué trata la película Posdata: Te amo

La sinopsis oficial de Netflix sobre Posdata: Te amo versa: “Cuando pierde a su amado por un tumor cerebral, la viuda Holly Kennedy recibe una serie de cartas que él dejó para ayudarla a superarlo”.

Holly Kennedy (Hilary Swank) es una joven viuda que trata de encauzar nuevamente su vida tras la muerte de su amado marido Gerry (Gerard Butler), fallecido de una enfermedad.

Amazon Prime Video Posdata te amo.jpg Posdata: Te amo es una película del 2007 dirigida por Richard LaGravenese.

Pero un día, con motivo de su 30 cumpleaños, descubre que este le ha dejado varias cartas, todas con la misma postdata: PD: Te quiero. Obsesionada con las misivas y su contenido, la madre de Holly (Kathy Bates) y sus mejores amigas Sharon (Gina Gershon) y Denise (Lisa Kudrow) comienzan a pensar que se está aferrando demasiado a un pasado que nunca volverá.

Netflix: tráiler de la película Posdata: Te amo

Embed - Posdata: Te Amo *Trailer En Español*

Reparto de Posdata: Te amo, película de Netflix

Hilary Swank (Holly)

Gerard Butler (Gerry)

Lisa Kudrow (Denise)

Gina Gershon (Sharon)

James Marsters (John)

Kathy Bates (Patricia)

Harry Connick Jr. (Daniel)

Nellie McKay (Ciara)

Jeffrey Dean Morgan (William)

Dean Winters (Tom)

Dónde ver la película Posdata: Te amo, según la zona geográfica