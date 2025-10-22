Inicio Series y películas Netflix
La serie más intensa de Netflix: drama, traición y venganza en solo 8 capítulos

Acaba de estrenar en el catálogo de series y películas de Netflix. Vuelve con más acción, drama y romance

Antonella Prandina
Netflix es la plataforma de streaming más reconocida a nivel mundial. Su catálogo de series y películas se amplía diariamente, dando paso a nuevas producciones y renovando otras que lograron el éxito al momento de su estreno. Baby Bandito agregó 8 capítulos con más acción, drama y romance a su historia.

Baby Bandito es una serie chilena dramática, de suspenso y sobre crímenes que lanzó su segunda temporada en Netflix el 22 de octubre de 2025. Con un total de 16 capítulos, esta mega producción inspirada en hechos reales conquistó al mundo entero. Ahora, nos trae un nuevo e inesperado plan.

baby bandito-serie
Baby Bandito estrenó su segunda temporada en Netflix con más acción, drama y suspenso.

Netflix: de qué trata la serie Baby Bandito

La sinopsis de la serie Baby Bandito versa: “Llevó a cabo el robo perfecto. Conoció al amor de su vida. Se hizo famoso, pero lo atraparon. Ahora quiere recuperarlo todo”.

El skater Kevin y su banda logran el mayor robo en la historia de Chile…, pero el amor y las redes sociales lo arruinaron todo.

baby bandito-serie (1)
Baby Bandito volvió a Netflix con 8 nuevos capítulos.

En la segunda temporada, la banda liderada por Kevin (Nicolás Contreras) junto a Mística, regresa para realizar un nuevo e intrincado plan: recuperar lo que les pertenece de las manos de Natalia y Amador Robles, en paralelo a la venganza urdida en las sombras por el Ruso.

Netflix: tráiler de la serie Baby Bandito

Embed - Baby Bandito: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Baby Bandito, la serie de Netflix

  • Nicolás Contreras (Kevin)
  • Francisca Armstrong (Génesis)
  • Pablo Macaya (Pantera)
  • Carmen Zabala (Mística)
  • Lukas Vergara (Panda)
  • Marcelo Alonso
  • Mauricio Pesutic
  • Paulina Urrutia
  • Mariana Loyola
  • Amparo Noguera

En la segunda temporada, se suman al reparto:

  • Diego Muñoz
  • Antonia Zegers
  • Simón Pesutic
  • Florencia Berner
  • Gonzalo Valenzuela

Dónde ver la serie Baby Bandito, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Baby Bandito se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Baby Bandito se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Baby Bandito se puede ver en Netflix.

