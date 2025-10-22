La serie más intensa de Netflix: drama, traición y venganza en solo 8 capítulos

El skater Kevin y su banda logran el mayor robo en la historia de Chile…, pero el amor y las redes sociales lo arruinaron todo.

baby bandito-serie (1) Baby Bandito volvió a Netflix con 8 nuevos capítulos.

En la segunda temporada, la banda liderada por Kevin (Nicolás Contreras) junto a Mística, regresa para realizar un nuevo e intrincado plan: recuperar lo que les pertenece de las manos de Natalia y Amador Robles, en paralelo a la venganza urdida en las sombras por el Ruso.

Netflix: tráiler de la serie Baby Bandito

Embed - Baby Bandito: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Baby Bandito, la serie de Netflix

Nicolás Contreras (Kevin)

Francisca Armstrong (Génesis)

Pablo Macaya (Pantera)

Carmen Zabala (Mística)

Lukas Vergara (Panda)

Marcelo Alonso

Mauricio Pesutic

Paulina Urrutia

Mariana Loyola

Amparo Noguera

En la segunda temporada, se suman al reparto:

Diego Muñoz

Antonia Zegers

Simón Pesutic

Florencia Berner

Gonzalo Valenzuela

Dónde ver la serie Baby Bandito, según la zona geográfica