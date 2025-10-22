La nueva joya de Netflix que promete coronarse como la serie sensación del 2025

La plataforma de series y películas de Netflix acaba de sumar a su catálogo una producción que promete revolucionar el mundo de streaming. Se trata de El Monstruo de Florencia, una miniserie basada en una serie de asesinatos ocurridos en Italia entre los años 1968 y 1985.
El Monstruo de Florencia es probablemente el asesino en serie más conocido y enigmático de la historia reciente de Italia. Por eso, este estreno que llegó a Netflix el 22 de octubre de 2025 promete romperla en la plataforma.
Dirigida por Leonardo Fasoli y Stefano Sollima, esta serie de Netflix ya recibió las mejores críticas por parte de la prensa especializada. “Vemos el mismo suceso (incluidos dos de los asesinatos) desde varias perspectivas. Es una forma fascinante de acercarnos a las mismas luchas con las que ha lidiado la policía”, sentenció Karina Adelgaard de Heaven of Horror.
Netflix: de qué trata la serie El Monstruo de Florencia
La sinopsis oficial sobre esta serie de Netflix versa: “Mientras un asesino en serie ataca a parejas y siembra el terror en Italia, las autoridades exploran un caso de 1968 que podría ser clave para dar con el Monstruo de Florencia”.
El monstruo de Florencia es el nombre con el que los medios italianos bautizaron a un asesino serial responsable de ocho dobles homicidios cometidos entre los años 1968 y 1985. Todas las víctimas eran parejas jóvenes que se encontraban en autos en lugares aislados de las afueras de Florencia.
Netflix: tráiler de la serie El Monstruo de Florencia
Reparto de El Monstruo de Florencia, serie de Netflix
- Marco Bullitta
- Valentino Mannias
- Francesca Olia
- Liliana Bottone
- Giacomo Fadda
- Antonio Tintis
- Giordano Mannu
Dónde ver la serie El Monstruo de Florencia, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El Monstruo de Florencia se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El Monstruo de Florencia se puede ver en Netflix.
- España: la película El Monstruo de Florencia se puede ver en Netflix.