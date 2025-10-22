La nueva joya de Netflix que promete coronarse como la serie sensación del 2025

El Monstruo de Florencia es probablemente el asesino en serie más conocido y enigmático de la historia reciente de Italia. Por eso, este estreno que llegó a Netflix el 22 de octubre de 2025 promete romperla en la plataforma.

el monstruo de florencia- serie (1) El Monstruo de Florencia es la nueva serie sensación de Netflix en 2025.

Dirigida por Leonardo Fasoli y Stefano Sollima, esta serie de Netflix ya recibió las mejores críticas por parte de la prensa especializada. “Vemos el mismo suceso (incluidos dos de los asesinatos) desde varias perspectivas. Es una forma fascinante de acercarnos a las mismas luchas con las que ha lidiado la policía”, sentenció Karina Adelgaard de Heaven of Horror.