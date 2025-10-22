Netflix y el Chino Darín brillan con la película española de éxito descomunal

Netflix posee un catálogo de calidad en materia de series y películas, entre las que se destacan este impactante trhiller con el Chino Darín, se trata de Durante la tormenta.
La película dirigida por Oriol Paulo y protagonizada por Adriana Ugarte, Chino Darín, Álvaro Morte y Javier Gutiérrez está batiendo récords a nivel internacional.
Durante la tormenta cuenta una enigmática interferencia debido a la tormenta entre dos tiempos, el de Vera y el de un joven que vivió en su casa 25 años antes.
A Vera, por evitar que el niño tenga un accidente, le cambiará por completo su propia vida, viviendo una realidad donde su hija nunca ha existido y su marido no es el que era su marido.
Netflix: de qué trata la película Durante la tormenta
Durante la tormenta empieza con imágenes de la caída del Muro de Berlín, 1989, que son el marco de un asesinato pasional y de un televisor que parece cobrar vida propia al proponer un diálogo entre una mujer y un niño.
Así como la caída supone un nuevo comienzo para Alemania y el bloque soviético, también es el inicio de una dramática secuencia, en que la esposa es asesinada en una casa de un tranquilo vecindario.
Esa noche de cambio, es también el escenario de una violenta tormenta que provoca un apagón eléctrico. Asimismo, es el marco del inquietante periplo de un niño Nico Lasarte que cree ver un asesinato por la casa de enfrente.
Impulsado por la necesidad de confirmar el hecho, cruza la calle y es atropellado mortalmente por un automovilista, dejando al descubierto también al hechor del crimen que sale de la casa con las manos manchadas de sangre.
Netflix: reparto de la película Durante la tormenta
- Adriana Ugarte
- Chino Darín
- Javier Gutiérrez
- Álvaro Morte
- Miquel Fernández
- Nora Navas
- Mima Riera
Dónde ver la película Durante la tormenta, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Durante la tormenta se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Durante la tormenta se puede ver en Netflix.
- España: la película Durante la tormenta se puede ver en Netflix.