Netflix y el Chino Darín brillan con la película española de éxito descomunal

A Vera, por evitar que el niño tenga un accidente, le cambiará por completo su propia vida, viviendo una realidad donde su hija nunca ha existido y su marido no es el que era su marido.

Netflix: de qué trata la película Durante la tormenta

Durante la tormenta empieza con imágenes de la caída del Muro de Berlín, 1989, que son el marco de un asesinato pasional y de un televisor que parece cobrar vida propia al proponer un diálogo entre una mujer y un niño.

Así como la caída supone un nuevo comienzo para Alemania y el bloque soviético, también es el inicio de una dramática secuencia, en que la esposa es asesinada en una casa de un tranquilo vecindario.

durante Chino Darín. El talentoso actor argentino, brilla en la cinta española Durante la tormenta.

Esa noche de cambio, es también el escenario de una violenta tormenta que provoca un apagón eléctrico. Asimismo, es el marco del inquietante periplo de un niño Nico Lasarte que cree ver un asesinato por la casa de enfrente.

Impulsado por la necesidad de confirmar el hecho, cruza la calle y es atropellado mortalmente por un automovilista, dejando al descubierto también al hechor del crimen que sale de la casa con las manos manchadas de sangre.

Netflix: reparto de la película Durante la tormenta

Adriana Ugarte

Chino Darín

Javier Gutiérrez

Álvaro Morte

Miquel Fernández

Nora Navas

Mima Riera

Tráiler de la película Durante la tormenta

Dónde ver la película Durante la tormenta, según la zona geográfica