Netflix y Mario Casas arrasan con la película española que es sensación
Tras un año en el paro, Javier Muñoz (Javier Gutiérrez), que era un ejecutivo publicitario de éxito, se ve obligado a dejar el piso de lujo en el que vivía con su familia porque ya no se lo pueden permitir.
Claro que un día, Javier descubre que aún conserva un juego de llaves de su antiguo piso.
Así, comienza a espiar a la joven pareja que ahora vive allí. Poco a poco, empezará a infiltrarse en la vida de los nuevos propietarios, decidido a recuperar la vida que ha perdido, aunque eso signifique destruir a quien se cruce en su camino.
Netflix: de qué trata la película Hogar
Netflix: reparto de la película Hogar
- Javier Gutiérrez (Javier Muñoz)
- Mario Casas (Tomás)
- Bruna Cusí (Lara)
- Ruth Díaz (Marga)
- Iris Vallés (Mónica)
- Cristian Muñoz (Dani)
- David Ramírez (Damián)
Tráiler de la película Hogar
Dónde ver la película Hogar, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Hogar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Hogar se puede ver en Netflix.
- España: la película Hogar se puede ver en Netflix.