Netflix y Mario Casas arrasan con la película española que es sensación

Así, comienza a espiar a la joven pareja que ahora vive allí. Poco a poco, empezará a infiltrarse en la vida de los nuevos propietarios, decidido a recuperar la vida que ha perdido, aunque eso signifique destruir a quien se cruce en su camino.

Netflix: de qué trata la película Hogar

La película española Hogar nos ofrece un interesante personaje: Javier Muñoz (Javier Gutiérrez). Este, que en su momento se desempeñó como hábil ejecutivo en una empresa prestigiosa en la rama de la publicidad, se encuentra desempleado.

Encontrar un trabajo a su altura y que llene todas sus expectativas es algo más espinoso y difícil de lo que él se imaginó al principio.

Es la película española protagonizada por Javier Gutiérrez y Mario Casas.

Su endeble economía le impide que siga con los excesos de su antigua vida.

La oportunidad para recuperar su antigua vida se le presenta en bandeja de oro cuando descubre a los nuevos inquilinos de su antiguo apartamento, él, indignado por todo lo que ha perdido de un momento para otro, decide recuperar esa vieja vida sin importar lo que tenga que realizar para obtener éxito en dicha riesgosa empresa.

Para ello, comienza a espiar, sin que ellos alberguen la menor duda, los diferentes movimientos de esta nueva familia que vive en ese piso de lujo.

Al parecer la pareja que vive allí no está pasando por un buen momento en su relación.

Es Javier, ese individuo insaciable y con complejo de superioridad sobre el resto, el que no está dispuesto a asimilar su nueva condición social.

Netflix: reparto de la película Hogar

Javier Gutiérrez (Javier Muñoz)

Mario Casas (Tomás)

Bruna Cusí (Lara)

Ruth Díaz (Marga)

Iris Vallés (Mónica)

Cristian Muñoz (Dani)

David Ramírez (Damián)

Tráiler de la película Hogar

