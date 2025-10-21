El submarino más rápido del planeta Tierra: único en su tipo alcanza los 83 km/h

La clave para ser el submarino más rápido del planeta Tierra era su estructura ligera de titanio, que reducía el peso y ofrecía mayor resistencia a la corrosión, combinada con dos reactores nucleares que le proporcionaban una potencia excepcional.

Submarino más rápido (1)

¿Qué acciones realiza el submarino más rápido del planeta Tierra?

El buque resultó ser bastante compacto para sus capacidades. Con una eslora (largo) de 106 metros y una manga (ancho) de 11,6 metros, desplazaba unas 7.000 toneladas en estado de inmersión. El submarino K-222 podía realizar misiones de ataque rápido y patrullaje profundo en los océanos, siendo capaz de superar amenazas potenciales antes de ser detectado. Sin embargo, su velocidad tenía un costo: el mantenimiento era extremadamente caro y la tripulación debía lidiar con condiciones de operación exigentes.

A pesar de su capacidad, solo se construyó un submarino operativo de esta clase, lo que refleja los desafíos técnicos y económicos del proyecto. Su construcción comenzó en 1969 y fue botado en 1970, entrando en servicio en 1971.

Hoy, el submarino K-222 sigue siendo un ejemplo de innovación extrema y de los riesgos que los Estados asumen al desarrollar tecnología militar de punta. Su legado continúa siendo estudiado por ingenieros y estrategas navales de todo el planeta Tierra.