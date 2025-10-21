La plataforma de series y películas de Netflix acaba de sumar una superproducción a su catálogo. Se trata de Mi novio es un zombie, una comedia de terror protagonizada por Teresa Palmer y Nicholas Hoult que recibió elogios por parte de la crítica especializada.
La historia de amor más rara de Netflix: nadie esperaba que fuera un éxito mundial
Teresa Palmer es la protagonista de esta comedia de terror que arrasa entre las series y películas del género en Netflix
Mi novio es un zombie es un largometraje de 2013 que fue nominado a Mejor película de terror en los Premios Saturn. Bajo la dirección de Jonathan Levine, esta producción canadiense, ahora disponible en Netflix, dura solo 1 hora y 37 minutos.
Warm Bodies, por su título en inglés, tiene “atractivos guiños al género fantástico, elementos propios del terror y, sobre todo, buenos gags”, sentenció Diego Curubeto de Diario Ámbito Financiero. Además, afirmó que Mi novio es un zombie “es eficaz como comedia de terror adolescente”.
La película presenta “una historia de amor postapocalíptico con buen ritmo y correctamente dirigida, un asombroso sentido del humor y agallas para ser desacomplejadamente romántica y descaradamente optimista”, consideró Roger Ebert de Chicago Sun-Times.
Netflix: de qué trata la película Mi novio es un zombie
La sinopsis oficial sobre la película Mi novio es un zombie reza: “Cuando un zombie se enamora perdidamente de una chica viva, se desencadena una misteriosa transformación que podría cambiarlo todo”.
R (Nicholas Hoult), un zombi con problemas existenciales, entabla una extraña amistad con la novia de una de sus víctimas. Esta insólita relación provoca una reacción en cadena que cambia su vida, la de otros zombis y probablemente la de todo el planeta.
Netflix: tráiler de la película Mi novio es un zombie
Reparto de Mi novio es un zombie, película de Netflix
- Nicholas Hoult (R)
- Teresa Palmer (Julie Grigio)
- Lio Tipton (Nora Greene)
- Rob Corddry (M / Marcus)
- Dave Franco (Perry Kelvin)
- John Malkovich (Colonel Grigio)
- Cory Hardrict (Kevin)
- Daniel Rindress-Kay (Soldier #1)
- Vincent Leclerc (Perry's Dad)
- Clifford LeDuc-Vaillancourt (Boy at Airport)
Dónde ver la película Mi novio es un zombie, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Mi novio es un zombie se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Mi novio es un zombie se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la película Mi novio eS un zombie se puede alquilar en Apple TV.