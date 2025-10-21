La historia de amor más rara de Netflix: nadie esperaba que fuera un éxito mundial

mi novio es un zombie (1) Mi novio es un zombie es una película de comedia y romance que acaba de estrenar en Netflix.

La película presenta “una historia de amor postapocalíptico con buen ritmo y correctamente dirigida, un asombroso sentido del humor y agallas para ser desacomplejadamente romántica y descaradamente optimista”, consideró Roger Ebert de Chicago Sun-Times.

Netflix: de qué trata la película Mi novio es un zombie

La sinopsis oficial sobre la película Mi novio es un zombie reza: “Cuando un zombie se enamora perdidamente de una chica viva, se desencadena una misteriosa transformación que podría cambiarlo todo”.



R (Nicholas Hoult), un zombi con problemas existenciales, entabla una extraña amistad con la novia de una de sus víctimas. Esta insólita relación provoca una reacción en cadena que cambia su vida, la de otros zombis y probablemente la de todo el planeta.

Netflix: tráiler de la película Mi novio es un zombie

Reparto de Mi novio es un zombie, película de Netflix

Nicholas Hoult (R)

Teresa Palmer (Julie Grigio)

Lio Tipton (Nora Greene)

Rob Corddry (M / Marcus)

Dave Franco (Perry Kelvin)

John Malkovich (Colonel Grigio)

Cory Hardrict (Kevin)

Daniel Rindress-Kay (Soldier #1)

Vincent Leclerc (Perry's Dad)

Clifford LeDuc-Vaillancourt (Boy at Airport)

