La película mexicana de Netflix que empieza como comedia y termina emocionando hasta las lágrimas

nuestros tiempos-pelicula (1) Nuestros tiempos es una película mexicana que acaba de estrenar en Netflix y tiene viajes en el tiempo.

Por su parte, el crítico Álvaro Cueva, del Diario Milenio, la definió como “un filme precioso, amoroso, entrañable. Comienza de una forma, pero va creciendo, va creciendo, y al final uno ya no sabe qué hacer con tantas sorpresas”.

Netflix: de qué trata la película Nuestros tiempos

nuestros tiempos-pelicula (2) La nueva película de Netflix trata sobre una pareja que viaja al futuro.

En 1966, los físicos Nora y Héctor viajan accidentalmente a 2025, un futuro desconcertante en el que la tecnología domina y las normas sociales han cambiado. Mientras que Nora prospera en un mundo que celebra su talento, Héctor lucha por encontrar su lugar en una sociedad que le resulta ajena, dejando a Nora dividida entre volver al pasado con el hombre que ama o abrazar un futuro lleno de promesas.

Netflix: tráiler de la película Nuestros tiempos

Reparto de Nuestros tiempos, película de Netflix

Lucero (Nora)

Benny Ibarra (Héctor)

Renata Vaca (Alondra)

Ofelia Medina (Julia)

Claudia Lobo (Rebeca)

