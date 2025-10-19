La película mexicana de Netflix que empieza como comedia y termina emocionando hasta las lágrimas

México vuelve a brillar en Netflix con una historia que combina romance, humor y emoción. Nuestros tiempos, dirigida por Chava Cartas, se suma al catálogo de series y películas más vistas de la plataforma con una trama agridulce y entrañable que conquista por su naturalidad y cercanía.
Con una duración de 1 hora y 30 minutos, esta comedia romántica se estrenó en 2025 en Netflix.
Tal como destacó Samantha Nelson de Polygon, “más que obsesionarse con la idea de arreglar el pasado, Nuestros tiempos es una meditación agridulce sobre el crecimiento personal y el modo en que las relaciones cambian con las circunstancias”.
Por su parte, el crítico Álvaro Cueva, del Diario Milenio, la definió como “un filme precioso, amoroso, entrañable. Comienza de una forma, pero va creciendo, va creciendo, y al final uno ya no sabe qué hacer con tantas sorpresas”.
Netflix: de qué trata la película Nuestros tiempos
La trama de la película Nuestros tiempos sigue a Nora y Héctor, una pareja de los sesenta que viaja 59 años al futuro, donde nuevos paradigmas sociales ponen a prueba su amor de la vieja escuela.
El hallazgo científico de Nora (Lucero) y Héctor (Benny Ibarra) les permite viajar en el tiempo desde 1966 hasta 2025. Mientras él lucha por adaptarse, ella florece... pero ¿a qué precio?
En 1966, los físicos Nora y Héctor viajan accidentalmente a 2025, un futuro desconcertante en el que la tecnología domina y las normas sociales han cambiado. Mientras que Nora prospera en un mundo que celebra su talento, Héctor lucha por encontrar su lugar en una sociedad que le resulta ajena, dejando a Nora dividida entre volver al pasado con el hombre que ama o abrazar un futuro lleno de promesas.
Netflix: tráiler de la película Nuestros tiempos
Reparto de Nuestros tiempos, película de Netflix
- Lucero (Nora)
- Benny Ibarra (Héctor)
- Renata Vaca (Alondra)
- Ofelia Medina (Julia)
- Claudia Lobo (Rebeca)
Dónde ver la película Nuestros tiempos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Nuestros tiempos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Nuestros tiempos se puede ver en Netflix.
- España: la película Nuestros tiempos se puede ver en Netflix.