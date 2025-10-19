Corea vuelve a destacar en Netflix con una propuesta de sátira, intriga y cine policial cargada de suspenso. Dirigida por Byun Sung-hyun, la ficción tiene una duración de 2 horas y 18 minutos y se estrenó en la plataforma el 17 de octubre de 2025, posicionándose rápidamente entre las series y películas más vistas.
Netflix estrena un thriller coreano lleno de tensión y giros que te mantendrán al borde del asiento
Una sátira coreana de intriga y suspenso llega a Netflix, sumándose al catálogo de series y películas más vistas
La historia combina tensión, humor negro y giros inesperados propios del cine de intriga coreano, ofreciendo una trama que mantiene al espectador al borde del asiento durante toda la película. Se trata de Buenas noticias, que llegó a Netflix como una de las opciones más interesantes para quienes buscan cine internacional de calidad.
La película desarrolla en un episodio ocurrido en la década de 1970: el secuestro de un avión, que desata una carrera contrarreloj. Un grupo de personas se vuelca en salvar al pasaje, pero, entre estrategias y secretos, se pone en marcha una operación clandestina.
Con su estreno en la plataforma Netflix, se suma al catálogo de series y películas como una apuesta tensionante que dura poco más de 2 horas.
Netflix: de qué trata la película Buenas noticias
La sinopsis oficial sobre Buenas noticias versa: “En pleno vuelo, un grupo de piratas aéreos exige llevar un avión a Corea del Norte. Entretanto, desde la tierra, un equipo esboza un torpe plan para desviar el aterrizaje a Seúl”.
La trama de la película comienza cuando un grupo de secuestradores se apodera de un vuelo japonés y exige que aterrice en Pionyang, por lo que un misterioso experto trama un arriesgadísimo plan para desviar el avión hacia Seúl.
Netflix: tráiler de la película Buenas noticias
Reparto de Buenas noticias, película de Netflix
- Sul Kyung-gu
- Hong Kyung
- Ryoo Seung-bum
- Takayuki Yamada
- Kippei Shiina
- Kim Seung-o
- Show Kasamatsu
- Nairu Yamamoto
Dónde ver la película Buenas noticias, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Buenas noticias se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Buenas noticias se puede ver en Netflix.
- España: la película Buenas noticias se puede ver en Netflix.