Netflix estrena un thriller coreano lleno de tensión y giros que te mantendrán al borde del asiento

La historia combina tensión, humor negro y giros inesperados propios del cine de intriga coreano, ofreciendo una trama que mantiene al espectador al borde del asiento durante toda la película. Se trata de Buenas noticias, que llegó a Netflix como una de las opciones más interesantes para quienes buscan cine internacional de calidad.

La película desarrolla en un episodio ocurrido en la década de 1970: el secuestro de un avión, que desata una carrera contrarreloj. Un grupo de personas se vuelca en salvar al pasaje, pero, entre estrategias y secretos, se pone en marcha una operación clandestina.