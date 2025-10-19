Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Netflix estrena un thriller coreano lleno de tensión y giros que te mantendrán al borde del asiento

Una sátira coreana de intriga y suspenso llega a Netflix, sumándose al catálogo de series y películas más vistas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Una nueva propuesta del cine coreano llega a Netflix, combinando intriga, suspenso y sátira que atrapa desde el primer minuto.

Una nueva propuesta del cine coreano llega a Netflix, combinando intriga, suspenso y sátira que atrapa desde el primer minuto.

Corea vuelve a destacar en Netflix con una propuesta de sátira, intriga y cine policial cargada de suspenso. Dirigida por Byun Sung-hyun, la ficción tiene una duración de 2 horas y 18 minutos y se estrenó en la plataforma el 17 de octubre de 2025, posicionándose rápidamente entre las series y películas más vistas.

La historia combina tensión, humor negro y giros inesperados propios del cine de intriga coreano, ofreciendo una trama que mantiene al espectador al borde del asiento durante toda la película. Se trata de Buenas noticias, que llegó a Netflix como una de las opciones más interesantes para quienes buscan cine internacional de calidad.

La película desarrolla en un episodio ocurrido en la década de 1970: el secuestro de un avión, que desata una carrera contrarreloj. Un grupo de personas se vuelca en salvar al pasaje, pero, entre estrategias y secretos, se pone en marcha una operación clandestina.

Buenas noticias-película (1)
Buenas noticias es una historia cargada de tensi&oacute;n y giros inesperados que mantiene al espectador al borde del asiento y est&aacute; disponible en Netflix.

Buenas noticias es una historia cargada de tensión y giros inesperados que mantiene al espectador al borde del asiento y está disponible en Netflix.

Con su estreno en la plataforma Netflix, se suma al catálogo de series y películas como una apuesta tensionante que dura poco más de 2 horas.

Netflix: de qué trata la película Buenas noticias

La sinopsis oficial sobre Buenas noticias versa: “En pleno vuelo, un grupo de piratas aéreos exige llevar un avión a Corea del Norte. Entretanto, desde la tierra, un equipo esboza un torpe plan para desviar el aterrizaje a Seúl”.

Buenas noticias-película (2)
"Un grupo de personajes se enfrenta a situaciones inesperadas y tensas que cambian el rumbo de la misi&oacute;n.

"Un grupo de personajes se enfrenta a situaciones inesperadas y tensas que cambian el rumbo de la misión.

La trama de la película comienza cuando un grupo de secuestradores se apodera de un vuelo japonés y exige que aterrice en Pionyang, por lo que un misterioso experto trama un arriesgadísimo plan para desviar el avión hacia Seúl.

Netflix: tráiler de la película Buenas noticias

Embed - Buenas noticias | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Buenas noticias, película de Netflix

  • Sul Kyung-gu
  • Hong Kyung
  • Ryoo Seung-bum
  • Takayuki Yamada
  • Kippei Shiina
  • Kim Seung-o
  • Show Kasamatsu
  • Nairu Yamamoto

Dónde ver la película Buenas noticias, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Buenas noticias se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Buenas noticias se puede ver en Netflix.
  • España: la película Buenas noticias se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar