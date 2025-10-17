Netflix: la serie sobre un secuestro familiar real que tiene 5 capítulos y lidera entre las más vistas

nadie nos vio partir (1) Nadie nos vio partir es una serie que acaba de estrenar en Netflix y ya lidera el ranking mundial de las más vistas.

Inspirada en su novela autobiográfica, la trama de la serie de Netflix expone cómo el control, el poder y el silencio marcaron su infancia. La producción revive un caso que conmocionó a México y que hoy sigue generando impacto.

Netflix: de qué trata la serie Nadie nos vio partir

nadie nos vio partir (2) Nadie nos vio partir es una serie basada en hechos reales.

La serie Nadie nos vio partir gira en torno a una adinerada familia judía que se vuelve el centro de atención cuando el padre separa a sus hijos de su madre y se los lleva al extranjero. Lo más conmovedor es que la historia está inspirada en hechos reales.

Cuando su esposo secuestra a sus hijos en un acto de venganza, una joven madre debe luchar contra los prejuicios y el escándalo para traerlos de vuelta a casa, arriesgándolo todo por el amor prohibido que podría salvarla… o destruirla.

Netflix: tráiler de la serie Nadie nos vio partir

Reparto de Nadie nos vio partir, serie de Netflix

Tessa Ia (Valeria)

Emiliano Zurita (Leo)

Juan Manuel Bernal (Samuel)

Flavio Medina (Moishe)

Alexander Varela (Isaac)

Natasha Dupeyrón (Gabriela)

Gustavo Bassani (Carlos)

Marion Sirot

Karina Gidi

Lisa Owen

Ari Brickman

Mariana Di Girólamo

Dónde ver la serie Nadie nos vio partir, según la zona geográfica