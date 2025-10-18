Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la serie de 4 capítulos que llegó este 2025 y te adentrará en un caso espeluznante

La inquietante serie de Netflix, una de las favoritas de los usuarios entre todas las series y películas, es un éxito mundial

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La actriz Domithila Cattete interpreta a Janalice en la serie de Netflix.

Hay una serie que la está rompiendo y que vale la pena poner el foco en ella. Se trata de Los ríos del destino, una entrega que llegó hace poco a la plataforma de Netflix y es especial para ver el fin de semana.

Los usuarios encontrarán con una producción destacada entre todas las series y películas, de origen brasileño y uno de los platos fuertes de Netflix este 2025.

El estreno causó mucho impacto en los suscriptores, como así también en la crítica especializada, que destacó la historia de crimen, vivencia y venganza.

Escrita por Stephanie Degreas y dirigida por Braulio Montovani, Los ríos del destino, una de las series más esperadas por los usuarios este año, está protagonizada por Domithila Carrete, Marleyda Soto y Lucas Galviño, que brillan en medio de un gran reparto.

La serie de Netflix se basó en la novela homónima de Edyr Augusto Proença, tiene cuatro capítulos en total y se puede ver en la plataforma de Netflix desde el 18 de agosto de 2025.

netflix-los-rios-del-destino
Esta serie de Netflix, de solo 4 capítulos, tiene mucho suspenso e intriga en su trama.

Netflix: de qué trata la serie Los ríos del destino

La trama de la serie de Netflix tiene el centro de la escena Janalice (Domithila Carrete), una chica que es secuestrada por un grupo que se dedica al tráfico sexual y que buscaba por un pirata de agua dulce y su mamá, que se destaca por tener un carácter especial. En la intensa búsqueda, ambos por separado, un mismo objetivo termina juntando en el mismo camino a estas últimas personas.

netflix-los-rios-del-destino-serie-2025
La serie de Netflix es uno de los mejores dramas que llegaron a la plataforma este 2025.

Reparto de Los ríos del destino, serie de Netflix

  • Domithila Cattete (Janalice)
  • Lucas Galvino (Pera)
  • Marleyda Soto (Mariangel)
  • Claudio Jaborandy (Cla)
  • Wesley Guimaraes ()
  • Felipe Rocha (Jaime)
  • Fátima Macedo (Daiane)
  • Andrés Castañeda (Cristóbal)
  • Ricardo Teodoro (Ramiro)

Tráiler de Los ríos del destino, serie de Netflix

Embed - Rivers of Fate | Official Trailer | Netflix

Dónde ver la serie Los ríos del destino, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Los ríos del destino se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Rivers of fate no está disponible en Netflix.
  • España: la serie Los ríos del destino se puede ver en Netflix.

