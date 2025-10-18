Hay una serie que la está rompiendo y que vale la pena poner el foco en ella. Se trata de Los ríos del destino, una entrega que llegó hace poco a la plataforma de Netflix y es especial para ver el fin de semana.
Netflix: la serie de 4 capítulos que llegó este 2025 y te adentrará en un caso espeluznante
La inquietante serie de Netflix, una de las favoritas de los usuarios entre todas las series y películas, es un éxito mundial
Los usuarios encontrarán con una producción destacada entre todas las series y películas, de origen brasileño y uno de los platos fuertes de Netflix este 2025.
El estreno causó mucho impacto en los suscriptores, como así también en la crítica especializada, que destacó la historia de crimen, vivencia y venganza.
Escrita por Stephanie Degreas y dirigida por Braulio Montovani, Los ríos del destino, una de las series más esperadas por los usuarios este año, está protagonizada por Domithila Carrete, Marleyda Soto y Lucas Galviño, que brillan en medio de un gran reparto.
La serie de Netflix se basó en la novela homónima de Edyr Augusto Proença, tiene cuatro capítulos en total y se puede ver en la plataforma de Netflix desde el 18 de agosto de 2025.
Netflix: de qué trata la serie Los ríos del destino
La trama de la serie de Netflix tiene el centro de la escena Janalice (Domithila Carrete), una chica que es secuestrada por un grupo que se dedica al tráfico sexual y que buscaba por un pirata de agua dulce y su mamá, que se destaca por tener un carácter especial. En la intensa búsqueda, ambos por separado, un mismo objetivo termina juntando en el mismo camino a estas últimas personas.
Reparto de Los ríos del destino, serie de Netflix
- Domithila Cattete (Janalice)
- Lucas Galvino (Pera)
- Marleyda Soto (Mariangel)
- Claudio Jaborandy (Cla)
- Wesley Guimaraes ()
- Felipe Rocha (Jaime)
- Fátima Macedo (Daiane)
- Andrés Castañeda (Cristóbal)
- Ricardo Teodoro (Ramiro)
Tráiler de Los ríos del destino, serie de Netflix
Dónde ver la serie Los ríos del destino, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Los ríos del destino se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Rivers of fate no está disponible en Netflix.
- España: la serie Los ríos del destino se puede ver en Netflix.