Netflix: la serie de 4 capítulos que llegó este 2025 y te adentrará en un caso espeluznante

Escrita por Stephanie Degreas y dirigida por Braulio Montovani, Los ríos del destino, una de las series más esperadas por los usuarios este año, está protagonizada por Domithila Carrete, Marleyda Soto y Lucas Galviño, que brillan en medio de un gran reparto.

La serie de Netflix se basó en la novela homónima de Edyr Augusto Proença, tiene cuatro capítulos en total y se puede ver en la plataforma de Netflix desde el 18 de agosto de 2025.

netflix-los-rios-del-destino Esta serie de Netflix, de solo 4 capítulos, tiene mucho suspenso e intriga en su trama.

Netflix: de qué trata la serie Los ríos del destino

La trama de la serie de Netflix tiene el centro de la escena Janalice (Domithila Carrete), una chica que es secuestrada por un grupo que se dedica al tráfico sexual y que buscaba por un pirata de agua dulce y su mamá, que se destaca por tener un carácter especial. En la intensa búsqueda, ambos por separado, un mismo objetivo termina juntando en el mismo camino a estas últimas personas.

netflix-los-rios-del-destino-serie-2025 La serie de Netflix es uno de los mejores dramas que llegaron a la plataforma este 2025.

Reparto de Los ríos del destino, serie de Netflix

Domithila Cattete (Janalice)

Lucas Galvino (Pera)

Marleyda Soto (Mariangel)

Claudio Jaborandy (Cla)

Wesley Guimaraes ()

Felipe Rocha (Jaime)

Fátima Macedo (Daiane)

Andrés Castañeda (Cristóbal)

Ricardo Teodoro (Ramiro)

Tráiler de Los ríos del destino, serie de Netflix

Embed - Rivers of Fate | Official Trailer | Netflix

Dónde ver la serie Los ríos del destino, según la zona geográfica