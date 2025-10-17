En vivo: Juan Carrasco y Fernando Sánchez, la pelea de fondo de Cuna de Campeones IV

Juan Carrasco y el boliviano Fernando José Sánchez protagonizan la pelea de fondo del festival Cuna de Campeones IV que se lleva a cabo en el estadio Vicente Polimeni y es televisado en vivo por Canal 7.
El Titán (22-2-0, 12KO) y el boliviano (9-1, 3KO) disputan el título Cono Sur de peso ligero de la AMB, un cinturón que dejaría al ganador en las puertas de una chance por el Título Mundial Gold.
Desde el primer round, cuando el boliviano cayó sentido de rodillas,
La velada, organizada por Jorge Pandolfino, tuvo una muy buena convocatoria y en la pelea de semifondo se registró el regreso al cuadrilátero de Gumersindo Carrasco (24-5-0, 17KO) con un triunfo en fallo unánime tras 4 rounds en categoría superwelter ante el cordobés Maximiliano Ávila (3-14-2, 0 KO).
Previamente, en una pelea amateur, el promisorio Brian Tapia, pupilo del Tatú Brizuela, venció por puntos en 3 rounds a Ignacio Sessa.