Joel Mafauad dio el peso en Letonia y encendió una esperanza para el boxeo internacional argentino

Joel Mafauad y Karen Chukhadzhian en peso y listos para la guerra en Riga

El pupilo de Pablo Chacón, Joel Mafauad (13-1-0, 5 KO), y su rival, Chukhadzhian, acusaron en la balanza el límite de la división welter -66,678 kg /147 libras- y así fueron habilitados para el pleito del sábado, que será el plato fuerte de la velada a realizarse en la Arena Riga, de la capital letona, bajo la supervisión de la Latvian Professional Boxing Federation.

El evento, bautizado KOK Fight Night tendrá, además de la pelea Mafauad- Chuckhadhzian, tiene en cartelera a la pelea entre el invicto letón Jevgenijs Aleksejevs (18-0-0, 10KO) contra el polaco Przemyslaw Zysk (20-3-0, 6 KO) por el Título Europeo mediano de la FIB de semifondo, y un combate complementario entre locales.

La palabra de Joel Mafauad desde Riga

"Estamos contentos porque llegamos muy bien con el peso. HIcimos las cosas bien con el equipo y no me costó nada dar la categoría", comenzó explicando el Tren Mafauad, que agregó: "Estamos listos para dar la batalla".

Respecto al careo o "cara a cara", de ambos púgiles, el lasherino expresó: "El otro chico fue muy respetuoso, y por eso yo lo fui también. Ahora, a un día de la pelea, tengo muchas ganas y siento que voy a ganar", prometió.

Finalmente el Popó Mafuad señaló: "Espero que en Mendoza y Argentina me hagana el "aguante" y vean la pelea".