BOXEO INTERNACIONAL

Joel Mafauad dio el peso en Letonia y encendió una esperanza para el boxeo internacional argentino

El mendocino Joel Mafauad peleará este sábado en Riga, Letonia, contra el ucraniano Karen Chukhadzhian por el título Internacional de boxeo OMB y FIB

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Joel Mafauad clavó el límite de la categoría welter y quedó listo para pelear por el título de boxeo internacional de la OMB y la FIB en Letonia.

El lasherino Joel Mafauad, producto genuino de la incansable cuna de campeones que es Mendoza, ya es uno de nuestra tierra listo para pelear en lo más alto del boxeo internacional y representar a Argentina. El Tren pelea este sabado en Riga, Letonia.

Luego de superar este viernes el pesaje, Mafauad quedó listo para el pleito por el cetro de boxeo Internacional de peso welter de dos entidades: la Federación Internacional (FIB) y la Organización Mundial (OMB). Su rival será el ucraniano Karen Chukahdzhian. Este pleito es la entesala de una chance por el Título mundial en cualquiera de las dos entidades internacionales.

La velada será transmitida desde las 14 -hora argentina- por la plataforma DAZN para todo el mundo.

Joel Mafauad y Karen Chukhadzhian en peso y listos para la guerra en Riga

El pupilo de Pablo Chacón, Joel Mafauad (13-1-0, 5 KO), y su rival, Chukhadzhian, acusaron en la balanza el límite de la división welter -66,678 kg /147 libras- y así fueron habilitados para el pleito del sábado, que será el plato fuerte de la velada a realizarse en la Arena Riga, de la capital letona, bajo la supervisión de la Latvian Professional Boxing Federation.

El evento, bautizado KOK Fight Night tendrá, además de la pelea Mafauad- Chuckhadhzian, tiene en cartelera a la pelea entre el invicto letón Jevgenijs Aleksejevs (18-0-0, 10KO) contra el polaco Przemyslaw Zysk (20-3-0, 6 KO) por el Título Europeo mediano de la FIB de semifondo, y un combate complementario entre locales.

La palabra de Joel Mafauad desde Riga

"Estamos contentos porque llegamos muy bien con el peso. HIcimos las cosas bien con el equipo y no me costó nada dar la categoría", comenzó explicando el Tren Mafauad, que agregó: "Estamos listos para dar la batalla".

Respecto al careo o "cara a cara", de ambos púgiles, el lasherino expresó: "El otro chico fue muy respetuoso, y por eso yo lo fui también. Ahora, a un día de la pelea, tengo muchas ganas y siento que voy a ganar", prometió.

Finalmente el Popó Mafuad señaló: "Espero que en Mendoza y Argentina me hagana el "aguante" y vean la pelea".

