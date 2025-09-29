Joel Mafauad entró en la fase final de preparación para la pelea clave del sueño de Título Mundial

La actidad del lasherino es intensa y a la medida del compromiso en Europa, donde viajará el próximo 6 de del mes próximo. Desde sus inicios en el amateurismo Mafauad despertó expectativas por sus condiciones técnicas -fue ganador del Premio UNO a la Excelencia Deportiva en su deporte, e integró la selección argentina de la FAB -Los Cóndores- disputando la desaparecida Serie Mundial -World Series Boxing de la AIBA-, eliminatorias olímpicas y Juegos Panamericanos.

Joel Mafauad afina detalles para su doble chance titular en Letonia

Con la valija ya casi lista para partir a Riga, capital letona que se ubica en la desembocadura del río Daugava en el mar Báltico, el pibe que comenzó a boxear admirando a Acelino Popó Freitas comentó: "Gracias a Dios la pelea está a la vuelta de la esquina y la preparación que conseguimos está muy bien, a pesar de que no fue fácil lograrla".

"Siempre digo que Dios nos pone obstáculos en el camino para que uno los pueda superar antes de las batallas. Antes de esta batalla tuve que llevar adelante una preparación nada fácil, con lesiones ya sanadas y que me han dejado fuerte de la cabeza", Joel Mafauad, aspirante al Título Intercontinental OMB y FIB "Siempre digo que Dios nos pone obstáculos en el camino para que uno los pueda superar antes de las batallas. Antes de esta batalla tuve que llevar adelante una preparación nada fácil, con lesiones ya sanadas y que me han dejado fuerte de la cabeza", Joel Mafauad, aspirante al Título Intercontinental OMB y FIB

"El 11 de octubre voy a salir a ganar y a demostrar quien soy, como lo vengo haciendo durante muchos años, a pesar de no tener aún ni un pequeño reconocimiento público. Pero no importa, yo sigo callado hacia mi objetivo, que es ganar el Título Mundial", comentó el Tren Mafauad, cuya exitosa carrera no ha tenido repercusión en los medios nacionales.

boxeo-joel mafauad-alberto palmetta (1).jpg Los triunfos ante Alberto Palmetta (foto), donde abtuvo el título Latino OMB, y la defensa del pasado 8 de agosto ante Acevedo, metieron a Mafauad entre los 15 del ranking mundial de la OMB. Foto: Gentileza TyC Sports

Respecto a la preparación que está en su parte final, confesó: "Vengo de superar una lesión en el maguito rotador escapular y una fisura en la mano y una fuerte gripe. Pero he seguido con la rutina de hace años: tres días para la parte técnica con Pablo Chacón y Armando Andrada; y martes, jueves y sábados trabajando la parte de fuerza con mi preparador físico Martín Xavier".

"Ahora ya sumamos en estos últimos días los domingos, o sea que trabajamos delunes a lunes, pero más que nada la parte técnica y mantener el peso para llegar bien a Letonia", sumó el mendocino.

El alerta ante un enfrentamiento con un púgil de Europa del Este

Luego de los demostrado en el Aconcagua Arena hace casi un año, cuando Juan Carrasco enfrentó al ruso Abdullaev en la eloiminatoria mundialista de peso ligero, Mafauad y su equipo técnico no tienen nada liberado al azar, de cara a los que será un rival duro y experimentado como el ucraniano Karen Chukhadzhian (25-3-0, 13 KO).

"Yo gracias a Dios he tenido el fogueo que me dejó estar en la selección (Los Cóndores) y pelear por el mundo. Esto me da tranquilidad y además confío en la preparación que hicimos con mi equipo", destacó Mafauad.

Luego Joel sumó para finalizar: "El trabajo de sparring y guanteos ha sido bueno, y hasta vino Tito Lemos (Gustavo Daniel, el Eléctrico), así que más no se puede pedir".