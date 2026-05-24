Arde Racing: Gustavo Costas desmintió a Diego Milito y los hinchas tomaron el Cilindro

Qué dijo Gustavo Costas luego de salir de Racing

El entrenador de 63 años contradijo a Milito al expresar: "Ayer me comunicaron que no iba a seguir, me sorprendió. Ellos tomaron la decisión. Me hablaron de que el ciclo estaba cerrado, que se necesitaba un cambio".

Mientras que Diego Milito reveló que "Gustavo estaba de acuerdo" y que el "plantel necesitaba un cambio de aire, un aire nuevo", Costas lo contradijo: "Esto no era lo que habíamos hablado, no hubiésemos hecho un contrato de tres años sino".

Embed Hinchas de #RACING forzaron el portón y tomaron las inmediaciones del Cilindro pic.twitter.com/ixv0D7gnrN — Racing Radio (@RacingRadioClub) May 24, 2026

"Quiero agradecer a la gente por haber venido a esta despedida dolorosa", manifestó el ex entrenador, para luego sostener: "Hemos dejado todo por esta institución. Ayer me comunicaron que no iba a seguir y me sorprendió, pero ellos tomaron la decisión y lo que priorizo siempre es el escudo, es Racing".

Embed El ENOJO de los HINCHAS de #Racing en las AFUERAS del Cilindro de Avellaneda con Diego MILITO luego de la SALIDA de Gustavo COSTAS. pic.twitter.com/kFmTyd6NlD — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) May 24, 2026

Esto no cayó bien en los socios de Racing quienes se hicieron presentes en el Estadio Presidente Perón y entonaron cánticos contra el presidente Diego Milito, contra el director deportivo Sebastián Saja y a favor del ex entrenador de la Academia.

Racing Campeón Racing ganó dos títulos internacionales con Gustavo Costas.

Los hinchas de Racing se hartaron de la dirigencia

Según el relato de los hinchas los incidentes comenzaron cuando miembros de la seguridad privada comenzaron a reírse en un momento de alta tensión, por lo que los socios forzaron un portón y lograron ingresar a las instalaciones del estadio.

Embed Un grupo de inadaptados mufas entró al campo de juego y se robó todo el pasto. "No puede haber tanta maldad" diría el gran Silvio Soldán. Cómo hará Racing para jugar el próximo partido de local? Es un chiquero ahora.pic.twitter.com/KWM46W7CJg — Balmo (@Balmocai) May 24, 2026

Allí entonaron canciones con fuertes mensajes que aún resuenan en las galerías del Presidente Perón:

"Gustavo es Racing, Milito no".

"Con Racing no se jode".

"Llamá a elecciones la p... que te parió".

"La comisión se va a la p... que lo parió".

"Ole ole, ola la, Gustavo es de Racing, de Racing de verdad".

"Se siente, se siente, Gustavo presidente".

Racing Club Los hinchas de Racing apoyaron a Gustavo Costas.

Gustavo Costas se consagró como campeón con Racing de la Copa Sudamericana 2024 y de la Recopa Sudamericana 2025.