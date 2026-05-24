Arde Racing: Gustavo Costas desmintió a Diego Milito y los hinchas tomaron el Cilindro

Qué dijo Gustavo Costas luego de salir de Racing
El entrenador de 63 años contradijo a Milito al expresar: "Ayer me comunicaron que no iba a seguir, me sorprendió. Ellos tomaron la decisión. Me hablaron de que el ciclo estaba cerrado, que se necesitaba un cambio".
Mientras que Diego Milito reveló que "Gustavo estaba de acuerdo" y que el "plantel necesitaba un cambio de aire, un aire nuevo", Costas lo contradijo: "Esto no era lo que habíamos hablado, no hubiésemos hecho un contrato de tres años sino".
"Quiero agradecer a la gente por haber venido a esta despedida dolorosa", manifestó el ex entrenador, para luego sostener: "Hemos dejado todo por esta institución. Ayer me comunicaron que no iba a seguir y me sorprendió, pero ellos tomaron la decisión y lo que priorizo siempre es el escudo, es Racing".
Esto no cayó bien en los socios de Racing quienes se hicieron presentes en el Estadio Presidente Perón y entonaron cánticos contra el presidente Diego Milito, contra el director deportivo Sebastián Saja y a favor del ex entrenador de la Academia.
Racing Campeón
Racing ganó dos títulos internacionales con Gustavo Costas.
Los hinchas de Racing se hartaron de la dirigencia
Según el relato de los hinchas los incidentes comenzaron cuando miembros de la seguridad privada comenzaron a reírse en un momento de alta tensión, por lo que los socios forzaron un portón y lograron ingresar a las instalaciones del estadio.
Allí entonaron canciones con fuertes mensajes que aún resuenan en las galerías del Presidente Perón:
- "Gustavo es Racing, Milito no".
- "Con Racing no se jode".
- "Llamá a elecciones la p... que te parió".
- "La comisión se va a la p... que lo parió".
- "Ole ole, ola la, Gustavo es de Racing, de Racing de verdad".
- "Se siente, se siente, Gustavo presidente".
Racing Club
Los hinchas de Racing apoyaron a Gustavo Costas.
Gustavo Costas se consagró como campeón con Racing de la Copa Sudamericana 2024 y de la Recopa Sudamericana 2025.