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Tensión en Avellaneda

Arde Racing: Gustavo Costas desmintió a Diego Milito y los hinchas tomaron el Cilindro

Mientras que Diego Milito explicó que se trató de una decisión de "mutuo acuerdo", Costas negó que su salida de Racing fuera consensuada

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Gustavo Costas ya no es más el DT de Racing y los hinchas reaccionaron.

Gustavo Costas ya no es más el DT de Racing y los hinchas reaccionaron.

La salida de Gustavo Costas no cayó bien en los socios de Racing Club y Diego Milito brindó una conferencia de prensa para anunciar que la salida había sido en buenos términos y de común acuerdo; no obstante, el ahora ex entrenador de la Academia no apoyó sus palabras provocando la reacción de los hinchas.

Fue así que un grupo de socios se hicieron presentes en el Estadio Presidente Perón para manifestar el apoyo a Costas y el malestar frente a la decisión, pero todo se salió de control, forzaron un portón e ingresaron a las instalaciones del club.

Estadio Presidente Perón
Socios de Racing ingresaron al campo de juego tras la despedida a Gustavo Costas.

Socios de Racing ingresaron al campo de juego tras la despedida a Gustavo Costas.

Qué dijo Gustavo Costas luego de salir de Racing

El entrenador de 63 años contradijo a Milito al expresar: "Ayer me comunicaron que no iba a seguir, me sorprendió. Ellos tomaron la decisión. Me hablaron de que el ciclo estaba cerrado, que se necesitaba un cambio".

Mientras que Diego Milito reveló que "Gustavo estaba de acuerdo" y que el "plantel necesitaba un cambio de aire, un aire nuevo", Costas lo contradijo: "Esto no era lo que habíamos hablado, no hubiésemos hecho un contrato de tres años sino".

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"Quiero agradecer a la gente por haber venido a esta despedida dolorosa", manifestó el ex entrenador, para luego sostener: "Hemos dejado todo por esta institución. Ayer me comunicaron que no iba a seguir y me sorprendió, pero ellos tomaron la decisión y lo que priorizo siempre es el escudo, es Racing".

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Esto no cayó bien en los socios de Racing quienes se hicieron presentes en el Estadio Presidente Perón y entonaron cánticos contra el presidente Diego Milito, contra el director deportivo Sebastián Saja y a favor del ex entrenador de la Academia.

Racing Campeón
Racing gan&oacute; dos t&iacute;tulos internacionales con Gustavo Costas.

Racing ganó dos títulos internacionales con Gustavo Costas.

Los hinchas de Racing se hartaron de la dirigencia

Según el relato de los hinchas los incidentes comenzaron cuando miembros de la seguridad privada comenzaron a reírse en un momento de alta tensión, por lo que los socios forzaron un portón y lograron ingresar a las instalaciones del estadio.

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Allí entonaron canciones con fuertes mensajes que aún resuenan en las galerías del Presidente Perón:

  • "Gustavo es Racing, Milito no".
  • "Con Racing no se jode".
  • "Llamá a elecciones la p... que te parió".
  • "La comisión se va a la p... que lo parió".
  • "Ole ole, ola la, Gustavo es de Racing, de Racing de verdad".
  • "Se siente, se siente, Gustavo presidente".
Racing Club
Los hinchas de Racing apoyaron a Gustavo Costas.

Los hinchas de Racing apoyaron a Gustavo Costas.

Gustavo Costas se consagró como campeón con Racing de la Copa Sudamericana 2024 y de la Recopa Sudamericana 2025.

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