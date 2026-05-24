Así se decidió la salida de Gustavo Costas en Racing según Diego Milito

Diego Milito explicó cómo se dio la salida de Gustavo Costas

"Es un día obviamente muy triste, un día que nunca pensamos que podía llegar, pero así es el fútbol. Realmente estamos como todos los hinchas, tristes por esta situación. Ayer tuvimos una charla con Gustavo y con Saja, muy sincera y profunda analizando todo este semestre, analizando los últimos partidos y realmente en esta charla, que duró casi una hora, entendíamos que era un momento, porque somos del fútbol, que marcaba que con todo lo que venía sucediendo lamentablemente era un final de ciclo" comenzó analizando Diego Milito.

"Nos juntamos al mediodía, hablamos una hora y quedamos en hablar esta mañana con el plantel. Había que descomprimir esta olla a presión y que los chicos sientan esa liberación. Esta mañana nos íbamos a encontrar para decirle a los jugadores porque priorizamos el bien de Racing", explicó por sobre cómo se dio la difícil conversación.

Fue allí cuando manifestó su malestar por cómo se filtró la información en los medios de comunicación: "En la tarde salió por todos lados que lo habíamos echado y me sorprendió. Lo hablé con él a la mañana, salió así y no fue de la mejor manera. Estamos dolidos con la situación y hay que mirar para delante".

Embed ¿Cómo fue la reunión entre Milito y Costas a la hora de definir la salida del DT? Así lo explica el presiente de Racing.



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"Gustavo estaba de acuerdo porque las cosas las sentimos todos, que este plantel necesitaba un cambio de aire, un aire nuevo, con todo lo que ha sucedido en los últimos partidos, que marca un poco todo lo que venimos viviendo desde el clásico en adelante, que han pasado cosas insólitas, que marcan lo que vengo diciendo: era un final de ciclo", manifestó el presidente de Racing.

Gustavo Costas - Racing Una proyección que en Racing no se cumplió.

Racing se quedó sin entrenador

Diego Milito asumió su responsabilidad en el fracaso deportivo de la primera mitad del año: "Me duele decirlo, es un momento duro, pero creo que era algo que había que hacer. Es un semestre difícil, malo. Somos todos responsables, yo en primer lugar como presidente del club. Duele, lógicamente, porque es Gustavo, porque tengo una gran relación con él y siempre estuvimos muy cerca de él en este último año y medio, en momento difíciles y lindos momentos".

Fue así que continuó explicando el por qué del motivo que culminó con la salida de Costas:"Me costó mucho tomar esta decisión, que fue casi en conjunta. Cuando nos sentamos a hablar los dos entendimos que debíamos descomprimir, porque algo no estaba funcionando y estos chicos necesitaban un cambio de aire, más allá de esta decisión porque era algo que se imponía. Duele porque tenemos una gran relación, más allá de todo lo que han dicho. Siempre estuvimos con él, fue un año y medio muy lindo, más allá de este semestre que no fue el que esperamos".

Para finalizar dio a conocer cuáles son los pasos a seguir: "Chirola Romero y Aued van a dirigir los partidos. Ya a partir de mañana me juntaré con Saja y la comisión para ver y planificar al próximo entrenador".