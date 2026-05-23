Gustavo Costas fue despedido de Racing: las razones de la salida del entrenador

Gustavo Costas fue despedido este sábado y dejó de ser el entrenador de Racing. El titular de la Academia, Diego Milito, le comunicó la decisión al DT.
Gustavo Costas dejó de ser el entrenador de Racing este sábado. El titular de la Academia, Diego Milito, le comunicó la decisión al DT
Gustavo Costas fue despedido este sábado y dejó de ser el entrenador de Racing. El titular de la Academia, Diego Milito, le comunicó la decisión al DT.
La partida del DT, que es muy querido entre los hinchas académicos, se produjo tras la eliminación del equipo de Avellaneda en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Nota en elaboración.