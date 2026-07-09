Por qué los expertos en la cocina recomiendas no agregarle aceite al agua de la pasta

En la cocina argentina y otros países del mundo, es moneda corriente que cuando se cocinan fideos, que las personas un chorrito de aceite, de girasol u oliva, con la finalidad de que no se pegue la pasta durante la cocción. Lo que nadie sabe, es que los cocineros expertos recomiendan no hacerlo.
Esta acción está instalada en muchas casas y muchos no tienen idea cual es el verdadero motivo para alejar el aceite de la cocción.
Si bien cada uno es dueño de hacer lo que quiera en su cocina, la mayoría de los cocineros de todo el mundo recomiendan no agregar aceite al agua de los fideos.
Cocina perfecta: por qué no hay que agregarle aceite al agua de los fideos
- Agregarle un chorrito de aceite al agua de la pasta es una acción muy frecuente que se hace en todas partes del mundo, cuyo significado principal tiene que ver con la intención de evitar que, si se cocinan fideos, estos se peguen, además de lograr que no de derrame agua hirviendo.
- Aunque contrariamente al mito popular, el aceite en el agua no evita que estos se peguen entre sí. Además, el aceite deja la pasta resbaladiza y la salsa, sea la variedad que sea, no se adherirá a la pasta fácilmente.
- En ese sentido, los expertos cocineros recomiendan que todas las personas dejen de hacerlo, así la salsa se pegará mejor a los fideos.
Cocina segura: tips para cocinar los mejores fideos
- Para hacer fideos bien hechos, hervir los fideos con abundante agua y sal, y nada de aceite
- Está prohibido agregarle aceite durante la cocción, ya que este impedirá que el tuco se pegue a los fideos con facilidad.
- Un buen tip es sumarle aceite de oliva, pero una vez que se colaron los fideos.
- Los expertos opinan que el aceite en el agua, puede llegar a incidir para mal el resultado final del plato.