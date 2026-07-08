El frío no impidió que el Campus de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada y Terrassa fueran un éxito

"Fue muy lindo. Cuando era chica me hubiese encantado disfrutar de 4 días a puro fútbol con chicas de mi edad y en pleno Mundial. Es algo único para quienes amamos este deporte", resaltó Banini al concluir las actividades.

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El frío no fue obstáculo para que los jóvenes futbolistas disfruten a pleno.

Un balance positivo dentro y fuera de la cancha

Los participantes trabajaron durante 4 jornadas con entrenadores llegados de España.

El frío no fue obstáculo para que los jóvenes futbolistas disfruten a pleno.

Por su parte, Tomás Onorato, uno de los entrenadores que llegó desde el Terrassa FC de Barcelona, destacó la consolidación del proyecto en la provincia: "Este es nuestro tercer campus en Mendoza y la organización, como siempre, fue impecable. Tuvimos la suerte de contar con Nelson, el entrenador que trabaja con los chicos en España, y logramos el objetivo de mostrar nuestra metodología de trabajo, abriéndoles una puerta para insertarse en el fútbol profesional europeo".

Los participantes trabajaron durante 4 jornadas con entrenadores llegados de España.

"El objetivo siempre se cumple gracias a la calidad de los jugadores, el nivel de los profesores que colaboran y una organización atenta a todos los detalles. Vimos varios chicos con potencial para sumarse a nuestro programa, tal como ya lo hicieron unos diez jóvenes surgidos de los campus del año pasado. Este fue el tercero y ya estamos pensando en el cuarto", añadió Onorato antes de que se confirme que la próxima edición será el 10, 11, 12 y 13 de diciembre, otra vez en la Villa Marista.

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Durante el evento, los entrenadores recibieron la visita del ex Godoy Cruz, Sandro De Luca, junto a su hijo Franco (18 años), quien estuvo jugando en el Terrassa durante los últimos meses y busca continuar su carrera en el Viejo Continente.

Rumbo a Europa de la mano de Kick Ball Stars

"Los chicos que viajan a España entrenan y compiten durante al menos tres meses para lograr una buena adaptación antes de iniciar una carrera profesional allá o en Italia. Queremos que vivan una experiencia de calidad y con chances reales; por eso ya sumamos más de 40 casos de éxito y ya estamos proyectando el próximo campus en Mendoza", reveló Onorato.

Futbolistas que ya exportan su talento a Europa

Franco De Luca (FADEP)

Matías Díaz (FADEP)

Simón Díaz (FADEP)

Bautista Gatto (FADEP)

Rosendo Sobrino (Academia Chacras)

Juan Páez (Academia Chacras)

Pablo García (San Martín de San Juan)

Agustín Cicconofri (Deportivo Maipú)

Leandro Solís (Gutiérrez Sport Club)

Marco Paredes (San Lorenzo de Vargas, La Rioja)

Un proyecto en constante expansión

El crecimiento sostenido de Kick Ball Stars es el resultado del respaldo de instituciones, empresas y organizaciones que eligen apostar por el deporte como un motor de desarrollo y transformación social. Con cada nuevo evento, la empresa reafirma su compromiso de posicionar a Mendoza como un faro de referencia en la formación y proyección internacional del fútbol juvenil.