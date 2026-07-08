Ricky Centurión y un escándalo más, ahora en Racing de Córdoba: "Es un dictador"

Ricky Centurión, de 33 años, tuvo un paso breve por Racing de Córdoba: disputó 14 partidos, convirtió tres goles y dio dos asistencias, antes de quedar envuelto en una salida marcada por cruces públicos y acusaciones entre las partes.

La historia completa de Ricardo Centurión

La historia completa que subió Centurión decía: “Ay Manuel Pérez cuando yo hable de vos se te van las elecciones y tu mentira un dictador con un hijo con mi mismo problema, un tipo que los hace cagar de hambre a los chicos y exige resultados no tienen ducha no tienen desayuno donde estará? “¿No tendrías que estar en Venezuela? Yo soy libre, cosa que si no opino igual que vos no escuchás. No escuchen, acérquense y vean que no imponga miedo. Ahora sí, a la hinchada mis respetos, hay cosas mejores que el Sistema de este tipo Nueva Italia abrazo y hasta siempre”.

La respuesta del atacante se produjo luego de las declaraciones públicas de Pérez, quien explicó los motivos de la ruptura y sostuvo que Racing de Córdoba le había brindado confianza al jugador, pero que finalmente decidieron “ponerle un cierre al tema”.