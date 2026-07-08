El futbolista Ricardo Centurión publicó un fuerte descargo en sus redes sociales en el que le apuntó al presidente de Racing de Córdoba, Manuel Pérez, luego de su conflictiva salida de la institución y dijo que el dirigente es “un dictador”.
Ricky Centurión y un escándalo más, ahora en Racing de Córdoba: "Es un dictador"
Ricardo Centurión publicó un fuerte descargo en sus redes sociales en el que le apuntó al presidente de Racing de Córdoba, Manuel Pérez
El ex Boca, Racing y Vélez reaccionó después de que el club le rescindió el contrato y de las declaraciones de Pérez, quien había asegurado que la situación “colmó la paciencia” por ausencias a entrenamientos, sesiones de kinesiología y cuestiones vinculadas a una casa y un auto que el club le había facilitado al jugador.
En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Centurión apuntó directamente contra Pérez y lo calificó como “un dictador”, además de cuestionar la situación interna del plantel.
Ricky Centurión, de 33 años, tuvo un paso breve por Racing de Córdoba: disputó 14 partidos, convirtió tres goles y dio dos asistencias, antes de quedar envuelto en una salida marcada por cruces públicos y acusaciones entre las partes.
La historia completa de Ricardo Centurión
La historia completa que subió Centurión decía: “Ay Manuel Pérez cuando yo hable de vos se te van las elecciones y tu mentira un dictador con un hijo con mi mismo problema, un tipo que los hace cagar de hambre a los chicos y exige resultados no tienen ducha no tienen desayuno donde estará? “¿No tendrías que estar en Venezuela? Yo soy libre, cosa que si no opino igual que vos no escuchás. No escuchen, acérquense y vean que no imponga miedo. Ahora sí, a la hinchada mis respetos, hay cosas mejores que el Sistema de este tipo Nueva Italia abrazo y hasta siempre”.
La respuesta del atacante se produjo luego de las declaraciones públicas de Pérez, quien explicó los motivos de la ruptura y sostuvo que Racing de Córdoba le había brindado confianza al jugador, pero que finalmente decidieron “ponerle un cierre al tema”.