Boca vs. Athletico Paranaense se enfrentan en un amistoso: hora, dónde ver y posibles formaciones

Antes de este encuentro el Xeneize se enfrentó a puertas cerradas con Defensa y Justicia en dos oportunidades: el primero fue empate por 1 a 1 con gol de Ángel Romero, en el segundo fue victoria de los de azul y oro por 1 a 0 con gol de Miguel Merentiel.

Al tratarse de un partido amistoso las autoridades informaron que los entrenadores podrán realizar ocho cambios, distribuidos en tres ventanas.

El próximo desafío oficial será el jueves 16 de julio contra Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina y una semana después (el 23) recibirá a O'Higgins por Copa Sudamericana.

Miguel Merentiel continuará siendo la carta goleadora de Boca.

La posible formación de Boca vs. Athletico Paranaense y dónde verlo

Leandro Brey; Dylan Gorosito o Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón o Williams Alarcón; Iker Zufiaurre o Ángel Romero, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El partido comenzará a las 21 y contará con la televisación de Disney+ Premium.