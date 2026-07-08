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De vuelta al ruedo

Boca vs. Athletico Paranaense se enfrentan en un amistoso: hora, dónde ver y posibles formaciones

En plena preparación para los compromisos deportivos del segundo semestre Boca se enfrentará al conjunto brasileño en Salta

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Boca Juniors vuelve a la acción con el Vasco a la cabeza.

Boca Juniors vuelve a la acción con el Vasco a la cabeza.

Desde las 21 Boca Juniors y Athletico Paranaense se verán las caras en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta en un amistoso de pretemporada que servirá para que Rodolfo Arruabarrena comience a darle su impronta a un plantel que viene golpeado tras quedar eliminado en la zona de grupos de la Copa Libertadores.

El Xeneize tiene por delante una cuádruple competencia:

  • Torneo Clausura de la Liga Profesional.
  • 16avos de final de la Copa Argentina vs. Sarmiento el jueves 16 de julio desde las 21.45 en cancha de Newell's Old Boys.
  • 16avos de final de Copa Sudamericana vs. O'Higgins el jueves 23 de julio a las 21.30 horas en La Bombonera.
  • Campeón de Liga: si lidera la Tabla Anual.
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Ángel Romero quiere ganar más protagonismo en Boca de cara al segundo semestre.

Boca y Athletico Paranaense se enfrentan en un amistoso internacional

Se trata del primer partido amistoso televisado del segundo ciclo del Vasco Arruabarrena y los hinchas de Boca están expectantes y ansiosos por ver una renovación en el equipo tras la salida de Claudio Úbeda.

Antes de este encuentro el Xeneize se enfrentó a puertas cerradas con Defensa y Justicia en dos oportunidades: el primero fue empate por 1 a 1 con gol de Ángel Romero, en el segundo fue victoria de los de azul y oro por 1 a 0 con gol de Miguel Merentiel.

Al tratarse de un partido amistoso las autoridades informaron que los entrenadores podrán realizar ocho cambios, distribuidos en tres ventanas.

El próximo desafío oficial será el jueves 16 de julio contra Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina y una semana después (el 23) recibirá a O'Higgins por Copa Sudamericana.

Miguel Merentiel continuar&aacute; siendo la carta goleadora de Boca.

Miguel Merentiel continuará siendo la carta goleadora de Boca.

La posible formación de Boca vs. Athletico Paranaense y dónde verlo

Leandro Brey; Dylan Gorosito o Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón o Williams Alarcón; Iker Zufiaurre o Ángel Romero, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El partido comenzará a las 21 y contará con la televisación de Disney+ Premium.

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