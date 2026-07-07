Keanu Reeves y Sandra Bullock la rompen con la película que lo tiene todo; amor, trama y misterio. HBO Max la tiene en su extenso catálogo de series y películas, se trata de La casa del lago.
Keanu Reeves y Sandra Bullock se lucen la película llena de amor y misterio
Keanu Reeves y Sandra Bullock la rompen con la película que lo tiene todo; amor, trama y misterio. HBO Max la tiene en su extenso catálogo de series y películas
Un médico solitario que una vez habitó una singular casa a orillas de un lago comienza a intercambiar cartas de amor con su antiguo residente, un arquitecto frustrado. Deben intentar desentrañar el misterio detrás de su extraordinario romance antes de que sea demasiado tarde.
Acostumbrada a la tranquilidad de Illinois donde tiene su residencia, la Dra. Kate Forester (Sandra Bullock) se traslada a un ajetreado hospital de Chicago. Lo que más la duele es desprenderse de su preciosa casa de madera con unas enormes ventanas que dan al lago.
Pero se la alquila a un desconocido, al que deja una nota pidiéndole que le reenvíe el correo a la nueva dirección. Alex Wyler (Keanu Reeves), el nuevo inquilino, es un frustrado arquitecto con mucho talento que tiene una conexión especial con la casa.
HBO Max: de qué trata la película La casa del lago
Alex Wyler es un joven arquitecto que arrastra una penosa relación con su padre, un genio de la arquitectura que sacrificó a su familia por conseguir el éxito en el trabajo. Kate Forster es una médico que acaba de instalarse en un moderno bloque de apartamentos de lujo donde vive sola.
Alex y Kate han sido habitantes de una original vivienda construida en medio de un lago. Con este motivo cruzan algunas misivas. Pronto surge la simpatía… y el desconcierto cuando descubren que ambos viven separados dos años en el tiempo.
HBO Max: reparto de la película La casa del lago
- Christopher Plummer
- Sandra Bullock
- Keanu Reeves
- Shohreh Aghdashloo
- Dylan Walsh