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Keanu Reeves y Sandra Bullock se lucen la película llena de amor y misterio

Keanu Reeves y Sandra Bullock la rompen con la película que lo tiene todo; amor, trama y misterio. HBO Max la tiene en su extenso catálogo de series y películas

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
HBO Max: Keanu Reeves y Sandra Bullock se lucen la película llena de amor y misterio.

HBO Max: Keanu Reeves y Sandra Bullock se lucen la película llena de amor y misterio.

Keanu Reeves y Sandra Bullock la rompen con la película que lo tiene todo; amor, trama y misterio. HBO Max la tiene en su extenso catálogo de series y películas, se trata de La casa del lago.

Un médico solitario que una vez habitó una singular casa a orillas de un lago comienza a intercambiar cartas de amor con su antiguo residente, un arquitecto frustrado. Deben intentar desentrañar el misterio detrás de su extraordinario romance antes de que sea demasiado tarde.

Acostumbrada a la tranquilidad de Illinois donde tiene su residencia, la Dra. Kate Forester (Sandra Bullock) se traslada a un ajetreado hospital de Chicago. Lo que más la duele es desprenderse de su preciosa casa de madera con unas enormes ventanas que dan al lago.

Pero se la alquila a un desconocido, al que deja una nota pidiéndole que le reenvíe el correo a la nueva dirección. Alex Wyler (Keanu Reeves), el nuevo inquilino, es un frustrado arquitecto con mucho talento que tiene una conexión especial con la casa.

HBO Max: de qué trata la película La casa del lago

Alex Wyler es un joven arquitecto que arrastra una penosa relación con su padre, un genio de la arquitectura que sacrificó a su familia por conseguir el éxito en el trabajo. Kate Fors­ter es una médico que acaba de instalarse en un moderno blo­que de apartamentos de lujo donde vive sola.

Alex y Ka­te han sido habitantes de una original vivienda construida en medio de un lago. Con este motivo cruzan algunas misivas. Pronto surge la simpatía… y el desconcierto cuando descubren que ambos viven separados dos años en el tiempo.

HBO Max: reparto de la película La casa del lago

  • Christopher Plummer
  • Sandra Bullock
  • Keanu Reeves
  • Shohreh Aghdashloo
  • Dylan Walsh

Tráiler de la película La casa del lago

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