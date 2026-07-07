Keanu Reeves y Sandra Bullock se lucen la película llena de amor y misterio

Pero se la alquila a un desconocido, al que deja una nota pidiéndole que le reenvíe el correo a la nueva dirección. Alex Wyler (Keanu Reeves), el nuevo inquilino, es un frustrado arquitecto con mucho talento que tiene una conexión especial con la casa.

HBO Max: de qué trata la película La casa del lago

Alex Wyler es un joven arquitecto que arrastra una penosa relación con su padre, un genio de la arquitectura que sacrificó a su familia por conseguir el éxito en el trabajo. Kate Fors­ter es una médico que acaba de instalarse en un moderno blo­que de apartamentos de lujo donde vive sola.

Alex y Ka­te han sido habitantes de una original vivienda construida en medio de un lago. Con este motivo cruzan algunas misivas. Pronto surge la simpatía… y el desconcierto cuando descubren que ambos viven separados dos años en el tiempo.

HBO Max: reparto de la película La casa del lago

Christopher Plummer

Sandra Bullock

Keanu Reeves

Shohreh Aghdashloo

Dylan Walsh

Tráiler de la película La casa del lago