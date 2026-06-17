"Te van a matar": sangre, acción y humor turbio en HBO Max

Sinopsis: de qué se trata "Te van a Matar" en HBO Max

La trama sigue a una joven exconvicta (Zazie Beetz) que busca una segunda oportunidad para rearmar su vida y reencontrarse con su hermana menor. Luego de responder a un anuncio para trabajar como mucama en un misterioso y exclusivo edificio de Nueva York. Lo que parece ser un empleo rutinario y muy bien pago se transforma rápidamente en una pesadilla. Sin saberlo, la mujer se adentra en el corazón de una violenta secta demoníaca que opera en la clandestinidad del edificio. Para sobrevivir a la noche, deberá enfrentarse a una horda de fanáticos en una lucha sangrienta y sin tregua donde cada piso es una trampa mortal.

Te van a matar 1 La propuesta de HBO Max garantiza 95 minutos de entretenimiento.

Un pasatiempo sangriento y efectivo para ganarle al algoritmo

El cine de género actual suele recurrir a fórmulas conocidas para captar la atención del espectador en el streaming, y "Te van a matar" es un ejemplo perfecto de esta tendencia. En los papeles, la propuesta de Kirill Sokolov se presenta como una mezcla de Kill Bill con Hostel y John Wick. El film intenta fusionar la venganza estilizada, el gore explícito de los años 2.000 y las coreografías de acción frenética; sin embargo, la ambición le juega un poco en contra: la producción carece de la calidad, el pulso narrativo y el magnetismo visual de estas grandes referencias.