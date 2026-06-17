HBO Max agregó a su lista de películas "Te van a matar", protagonizada por Zazie Beetz y dirigida por Kirill Sokolov (director de "IT") y producida por el argentino Andy Muschetti. Un baño de sangre en un edificio al servicio del mal que no quedará en la historia del cine, pero entretiene por 95 minutos y ahorra tiempo a los que no saben qué ver y dan mil vueltas antes de elegir una peli.
"Te van a matar": sangre, acción y humor turbio en HBO Max
La película "Te van a matar" protagonizada por Zazie Beetz se estrenó en HBO Max y está entre las más vistas
Sinopsis: de qué se trata "Te van a Matar" en HBO Max
La trama sigue a una joven exconvicta (Zazie Beetz) que busca una segunda oportunidad para rearmar su vida y reencontrarse con su hermana menor. Luego de responder a un anuncio para trabajar como mucama en un misterioso y exclusivo edificio de Nueva York. Lo que parece ser un empleo rutinario y muy bien pago se transforma rápidamente en una pesadilla. Sin saberlo, la mujer se adentra en el corazón de una violenta secta demoníaca que opera en la clandestinidad del edificio. Para sobrevivir a la noche, deberá enfrentarse a una horda de fanáticos en una lucha sangrienta y sin tregua donde cada piso es una trampa mortal.
Un pasatiempo sangriento y efectivo para ganarle al algoritmo
El cine de género actual suele recurrir a fórmulas conocidas para captar la atención del espectador en el streaming, y "Te van a matar" es un ejemplo perfecto de esta tendencia. En los papeles, la propuesta de Kirill Sokolov se presenta como una mezcla de Kill Bill con Hostel y John Wick. El film intenta fusionar la venganza estilizada, el gore explícito de los años 2.000 y las coreografías de acción frenética; sin embargo, la ambición le juega un poco en contra: la producción carece de la calidad, el pulso narrativo y el magnetismo visual de estas grandes referencias.
Uno de los puntos más flacos de la película radica en el manejo del tono. La dirección busca un equilibrio entre el horror puro y el humor negro, pero la ejecución no siempre es fina. El largometraje tiene algunos puntos que intentan ser humorísticos, pero terminan siendo bizarros entre tanta lluvia de sangre y órganos poco realista. En lugar de descomprimir la tensión o aportar un guiño inteligente, los chistes quedan suspendidos en una violencia tan exagerada y caricaturesca que atenta contra el suspenso de la historia.
Pero no todo es malo. Aunque la historia es poco ingeniosa, resulta sumamente efectiva en su estructura. Sokolov sabe que no está descubriendo la pólvora y va directo al grano, apoyándose en el carisma de Zazie Beetz y la presencia magnética de Patricia Arquette para sostener un ritmo que casi nunca decae.
En síntesis: se trata de una propuesta que no quedará en los libros de historia del séptimo arte, pero que ofrece entretenimiento genuino para los que damos vueltas y vueltas cuando buscamos una película livianita y entretenida. Para esos días en los que el catálogo de la plataforma se vuelve un laberinto infinito y solo se busca apagar el cerebro con acción, terror y pochoclos, esta propuesta cumple con creces su objetivo básico.
Te van a matar: tráiler de la película
Ficha Técnica
- Título Original: They Will Kill You
- Dirección: Kirill Sokolov
- Elenco Principal: Zazie Beetz, Patricia Arquette, Tom Felton
- Género: Terror / Comedia negra / Acción
- Plataforma: HBO Max