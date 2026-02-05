Es una de las películas mejor valoradas del siglo, dura 2 horas y está en HBO Max

HBO Max es, muy posiblemente, la mejor de las plataformas de streaming. Basta con ver su catálogo de series y películas y comparar su precio de suscripción con los de sus competidores.
HBO Max tiene una gran cantidad de películas y entre ellas sobresale una producción dirigida por Christopher Nolan. Todos los detalles
En una recorrida rápida por su catálogo, todas las personas se pueden encontrar con una gran cantidad de películas muy conocidas. Una de ellas fue dirigida por Christopher Nolan y ha tenido la mala suerte de quedar olvidada por el resto de las producciones del mismo director que han sido un amplio éxito de taquilla y críticas. Se trata de El Gran Truco.
Esta película, que se encuentra en HBO Max, cuenta la historia de dos ilusionistas y una gran rivalidad entre ambos que irá aumentando con el paso de los años hasta terminar en una tragedia.
De qué se trata El Gran Truco, la película de HBO Max
La historia de esta película de HBO Max comienza en 1890, con dos magos que son muy amigos y que se apoyan en todos los trucos, hasta que la injerencia de uno de ellos en un acto del otro, deriva en la muerte de la esposa del primero de ellos.
Esa muerte termina con la amistad de ambos y da lugar a una rivalidad entre ambas partes que derivará en una rivalidad y una venganza que destruirá la vida de ambos y en la que la tragedia estará encima de ellos en todo momento, hasta que cumple el destino que les tiene asegurado a ambos magos.
Esta película de HBO Max dura dos horas y once minutos y tiene de protagonistas a Hugh Jackman y Christian Bale, acompañados de Rebecca Hall y Scarlett Johansson.
Reparto de El Gran Truco, la película de HBO MAX
- Hugh Jackman: Robert Angier
- Christian Bale: Alfred Borden
- Michael Caine: John Cutter
- Scarlett Johansson: Olivia Wenscombe
- Rebecca Hall: Sarah Borden
- David Bowie: Nikola Tesla
- Andy Serkis: Mr. Alley
Trailer de El Gran Truco, la película de HBO MAX