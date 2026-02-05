Es una de las películas mejor valoradas del siglo, dura 2 horas y está en HBO Max

el gran truco

De qué se trata El Gran Truco, la película de HBO Max

La historia de esta película de HBO Max comienza en 1890, con dos magos que son muy amigos y que se apoyan en todos los trucos, hasta que la injerencia de uno de ellos en un acto del otro, deriva en la muerte de la esposa del primero de ellos.

Esa muerte termina con la amistad de ambos y da lugar a una rivalidad entre ambas partes que derivará en una rivalidad y una venganza que destruirá la vida de ambos y en la que la tragedia estará encima de ellos en todo momento, hasta que cumple el destino que les tiene asegurado a ambos magos.

Esta película de HBO Max dura dos horas y once minutos y tiene de protagonistas a Hugh Jackman y Christian Bale, acompañados de Rebecca Hall y Scarlett Johansson.

el gran truco

Reparto de El Gran Truco, la película de HBO MAX

Hugh Jackman: Robert Angier

Christian Bale: Alfred Borden

Michael Caine: John Cutter

Scarlett Johansson: Olivia Wenscombe

Rebecca Hall: Sarah Borden

David Bowie: Nikola Tesla

Andy Serkis: Mr. Alley

Trailer de El Gran Truco, la película de HBO MAX