La película ganadora de 5 premios Oscar que arrasa en HBO Max como una de las más vistas

"Anora" no es la primera película de su director, y además el realizador suele jugar con personajes y escenarios con dramas surrealistas. Ejemplo de ello es lo que ocurrió en producciones como "Tangerine", "Red Rocket" o "The Florida Project".

Esta producción que ahora se puede ver en HBO Max ganó la prestigiosa Palma de Oro en Cannes, también acumuló cinco nominaciones a los Globos de Oro y varios reconocimientos en los SAG y DGA Awards.

En cuanto a los premios Oscar, se llevó a casa los pertenecientes a las categorías Mejor Película, Dirección, Montaje y Guion original para Baker y Mejor Actriz para Madison (el cual fue criticado por muchos, ya que esperaban que se lo llevara Demi Moore por su rol en "La Sustancia"). Además, la protagonista cosechó por este trabajo más de veinte premios internacionales.

¿Dónde se puede ver la película "Anora"?