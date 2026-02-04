En la plataforma de streaming HBO Max siempre está sumando nuevas películas y series que han sido elogiadas por la críticas y reconocidas en las premiaciones internacionales. Este es el caso de una producción que en 2025 ganó 5 premios Oscar.
La película ganadora de 5 premios Oscar que arrasa en HBO Max como una de las más vistas
Esta película no solo ganó 5 premios Oscar, sino que además llegó a cosechar varios galardones internacionales
Nos referimos a la película "Anora", dirigida por Sean Baker y protagonizada por Mikey Madison. A continuación te contamos de qué trata y por qué tienes que verla en HBO Max.
¿De qué trata la película "Anora"?
La sinopsis oficial de la película "Anora" dice lo siguiente: "Una estríper americana de ascendencia rusa se casa con el hijo de un oligarca ruso que está estudiando en Nueva York, pero la familia del chico la considera una prostituta y envía a unos matones para convencer a la pareja de que anulen el matrimonio".
"Anora" no es la primera película de su director, y además el realizador suele jugar con personajes y escenarios con dramas surrealistas. Ejemplo de ello es lo que ocurrió en producciones como "Tangerine", "Red Rocket" o "The Florida Project".
Esta producción que ahora se puede ver en HBO Max ganó la prestigiosa Palma de Oro en Cannes, también acumuló cinco nominaciones a los Globos de Oro y varios reconocimientos en los SAG y DGA Awards.
En cuanto a los premios Oscar, se llevó a casa los pertenecientes a las categorías Mejor Película, Dirección, Montaje y Guion original para Baker y Mejor Actriz para Madison (el cual fue criticado por muchos, ya que esperaban que se lo llevara Demi Moore por su rol en "La Sustancia"). Además, la protagonista cosechó por este trabajo más de veinte premios internacionales.
¿Dónde se puede ver la película "Anora"?
- Latinoamérica: la película "Anora" se puede ver en HBO Max.
- Estados Unidos: la película "Anora" se puede ver en Disney y en HULU.
- España: la película "Anora" se puede ver en Sky Ho y en Movistar+.