El catálogo de HBO Max acaba de sumar una de las producciones más polémicas y brutales de los últimos años dentro del cine gore. Se trata de una entrega que generó dolores de cabeza a las distribuidoras globales debido a su altísimo nivel de violencia explícita, lo que provocó que miles de espectadores abandonaran las salas durante su proyección. Terrifier 3 está disponible para los abonados a la mencionada plataforma.
La pelicula más sangrienta está en HBO Max: ¿te animás a verla completa?
La película de terror extremo que fue prohibida para menores en varios países ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming para desafiar los estómagos más fuertes
El desembarco de esta película en HBO Max representa un hito fundamental para los fanáticos del subgénero slasher y el gore tradicional, ya que la producción se destaca por el uso casi exclusivo de efectos prácticos y prótesis de látex en lugar de recurrir al clásico retoque digital por computadora. Esta decisión técnica otorga un realismo perturbador a cada una de las secuencias sangrientas, convirtiendo la experiencia en un verdadero espectáculo de horror visual no apto para estómagos sensibles. La atmósfera navideña elegida para ambientar el relato funciona como el contrapunto irónico ideal para potenciar la incomodidad y el sadismo de cada escena.
Terrifier 3 en HBO-MAX: sinopsis
Cinco años después de haber logrado sobrevivir milagrosamente a la salvaje masacre de Halloween provocada por el maníaco payaso, los hermanos Sienna y Jonathan Shaw intentan reconstruir sus vidas y dejar atrás el severo trauma psicológico que les causó aquel enfrentamiento. Con la llegada de las fiestas, ambos buscan paz y contención junto a sus familiares. Sin embargo, la aparente tranquilidad del condado de Miles se desmorona por completo cuando el implacable Art the Clown regresa con sed de sangre y sadismo.
En esta oportunidad, el payaso maldito no está solo, sino que está acompañado por una entidad sumamente oscura que habita el cuerpo deforme de Victoria Heyes, la única sobreviviente de la primera masacre. Disfrazado como un macabro Papá Noel, Art se dedica a transformar el espíritu navideño y la víspera de Nochebuena en una pesadilla insoportable para los habitantes de la localidad.
HBO-Max: tráiler de Terrifier 3
Ficha técnica y detalles del Terrifier 3 en HBO Max
- Título original: Terrifier 3.
- Director y Guionista: Damien Leone.
- Elenco Principal: Lauren LaVera (Sienna Shaw), David Howard Thornton (Art the Clown), Elliott Fullam (Jonathan Shaw), Samantha Scaffidi (Victoria Heyes), Antonella Rose y Jason Patric.
- Género: Terror, Slasher, Gore.
- Duración: 125 minutos (2 horas y 5 minutos).
- Clasificación: Mayores de 18 años (Clasificación R por violencia extrema y lenguaje explícito).